Úředník zrušil Vojtěchovi trvalý pobyt. Obec se za něj stydí, napsal

"Není to krok obce Včelná, protože rozhodnutí vydává obecní úřad, tam jsem pouze pověřenou osobou a nejsem ani nejvyšší osobou toho obecního úřadu, to je paní starostka,“ řekl František Mareš pro CNN Prima NEWS, která na případ upozornila.

Úředník rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu zaslal Vojtěchovi na hlavičkovém papíru. Mareš navíc uvedl, že starostku obešel schválně a s potrestáním počítá.

Svůj krok odůvodnil tím, že mu vadí opatření ministerstva zdravotnictví, která Nejvyšší soud označil za protiprávní. "Správní orgán konstatuje, že vesnice Včelná se za svého občana Vojtěcha stydí a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí," stojí v dokumentu.

"To, co udělal ten pán, tak je nezákonné. To ustanovení, na které se odkazuje, tak nic takového neumožňuje. Já se přiznám, že jsem byl hodně zaskočen. Je to moje rodná obec, považuji to za svůj druhý domov. Přijde mi to zvláštní. Toho pána shodou okolností znám," řekl pro televizi Nova ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Na čin reagovala už i starostka obce Včelná. "Panu Marešovi jsem k dnešnímu dni odejmula oprávnění pro vedení správních řízení o rušení údajů o místu trvalého pobytu z moci úřední jako oprávněná úřední osoba. Následně vydám usnesení o zrušení tohoto správního řízení vůči panu Vojtěchovi. Panu ministrovi jej doručím s omluvou," uvedla starostka Včelné Miroslava Stránská.