Usedl za volant opilý a zabíjel! Zbytek trestu si odsedí doma, rozhodl soud

Marek Půček se opakovaně snažil o podmínečné propuštění z věznice. S tím ale neuspěl. Až nyní se mu podařilo svůj trest "zmírnit". Okresní soud v Sokolově vyhověl jeho žádosti, tak si bude moci odsouzený odsedět zbývající měsíce svého trestu v pohodlí domova. Půček už dříve několikrát žádal o podmínečné propuštění, soud jeho žádostem ale nevyhověl. O novém rozhodnutí soudu informoval iDnes.

Až do 3. března si odpykával svůj trest ve věznici v Kynšperku nad Ohří. Pak vyměnil celu za domácí vězení v Praze. Rozhodnutí totiž nabylo právní moci ve stejný den. Půček proto mohl okamžitě odjet. Jeho pobyt doma má ale jasně stanovené podmínky, které musí dodržovat. V opačném případě by se vrátil za mříže.

"Odsouzenému se přeměňuje zbytek trestu odnětí svobody v trest domácího vězení," uvedl předseda senátu Milan Tomeš pro redakci iDnes.

Půček stráví v domácím vězení necelé čtyři měsíce za předem stanovených podmínek: Ve všední dny musí docházet do svého zaměstnání mezi 8.30 a 15.00. Odpoledne pak musí být doma. O víkendech a ve svátcích se musí na adrese svého bydliště zdržovat nepřetržitě, tedy po dobu 24 hodin.

Pokud by chtěl odsouzený jakékoli změny od nařízeného režimu, musí mu je schválit probační úředník. Domácí vězení také znamená, že nesmí pít alkohol, ani užívat drogy. Na ty bude také testován.

Neštěstí se stalo 5. srpna 2014 brzy ráno. Půček se vracel opilý z oslavy svých narozenin. Na Arbesově náměstí na Smíchově ale vjel se svým BMW na chodník, kde čekala mladá studentka na autobus, a srazil ji.

Ve svém autě ale necestoval sám, měl tam i svého psa, kterého po nehodě hledal. Poté z místa nehody utekl. O zraněnou dívku se nestaral a neposkytl jí ani pomoc. Ta nakonec zraněním podlehla. Policii se přihlásil po více než 12 hodinách, když vystřízlivěl.

"Tři a půl roku téměř denně na to myslím. Žít s pocitem, že jsem vzal život, je pro mě ten největší trest. Nejsem robot, nejsem opice a vzalo mě to za srdce. Podělal jsem to. Chci žít jinak, věnovat se hlavně svojí rodině, fotbalu, práci. Chci být dobrý člověk. Prosím o druhou šanci," uvedl odsouzený.

To ale nebyly první řidičské prohřešky, kterých se dopustil. To mu u soudu také přitížilo. Navíc když k nehodě v srpnu došlo, byl v podmínce.

Soud Půčka poslal do vězení v březnu 2015 a potrestal ho 7 lety vězení a 8letým zákazem řízení. Odvolací soud ale později trest zmírnil a zkrátil mu pobyt za mřížemi o rok, tedy na 6 let. Prodloužil mu ale dobu, po kterou nesmí řídit, a to nakonec na 10 let.