Útraty u moře? Ekonom prozradil, jestli si letos připlatíme

Na kolik nás vyjde letní dovolenou? Výrazně se do ceny projeví inflace v místě destinace a také kurz koruny. V Egyptě nás překvapí posilování egyptské liry, naopak ve směnárně dáme za turecké liry výrazně méně než v loňské sezoně. Mírně výhodnější je i kurz koruny vůči euru nebo tuniskému dináru.

Ekonomové upozorňují na výraznou změnu kurzu koruny vůči egyptské liře. "Od poloviny loňských prázdnin totiž žádná jiná ze světových měn neposílila vůči koruně tak výrazně jako egyptská libra. Vůči koruně od té doby do dnešních dní zhodnotila o více než deset procent," prozradil ekonom Lukáš Kovanda.

Upozornil také, že výrazná je v Egyptě i spotřebitelská inflace. "V posledních roce se v měsíčním meziročním sledování pohybuje v pásmu od dvanácti do osmnácti procent. Češi se tedy musí připravit na to, že v Egyptě bude letos citelně dráže než loni v létě, a to jak kvůli oslabení koruny vůči libře, tak kvůli výrazné inflaci," upozornil Kovanda.

Naopak výrazně koruna posílila oproti turecké liře. Více už vůči české měně oslabila jen platidla Angoly, Haiti, Zambie a Argentiny. Od poloviny loňských prázdnin do dneška se vůči koruně turecká lira propadla o 13 %.

Podle Kovandy ale mírní pozitivní efekt pro české turisty vysoká inflace, která Turecko v posledním roce zasáhla. "V měsíčním meziročním sledování se pohybuje v pásmu od patnácti do šestadvaceti procent. Právě inflace tak u celé řady zboží způsobí, že cena z pohledu Čecha nebude o nic výhodnější než loni," dodal Kovanda.

Pivo podle něj teď vyjde v Turecku v přepočtu na 38 korun, kdy zdražilo z průměrné ceny 8,65 liry na zhruba 10 lir.

Podobnou částku jako vloni zaplatí Češi i za euro. Ve směnárnách se teď prodává zhruba za 25,8 Kč, tedy za stejnou částku jako vloni v květnu. Před letními prázdninami se euro vyšplhalo až na 26 korun, naopak v polovině září spadlo na 25,4 Kč za 1 euro. O zhruba korunu oproti začátku loňského léta zlevnil ve směnárnách tuniský dinár. Teď jej koupíte za přibližně 7,7 Kč.