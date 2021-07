Už v pátek startuje nový seriál TV Nova. Petr Rychlý promluvil o své roli

Už v pátek startuje na televizi Nova nový seriál Co ste hasiči. A nebude v něm chybět humor, český venkov ani oblíbení herci. Povídejte se, na co se každý pátek můžete těšit.

Jak napovídá název, děj se točí kolem vesnických dobrovolných hasičů. Velitele jednotky z obce Horní ztvární Petr Rychlý. "Je to kladná postava, je to podle skutečného dobrovolného hasiče Ládi. Má smysl pro spravedlnost, bohužel se mu to doma trochu bortí," promluvil o své roli.

Oproti Čestmíru Mázlovi z Ordinace je Petr Rychlý v roli hasiče Petra Pospíšila téměř k nepoznání. "Rád bych odlišil ty figury. Kvůli tomu jezdím o hodinu a půl dřív, aby to bylo dokonalý. Spousta lidí, co mě zná, mě ani třeba nepoznali," svěřil se.

Postava, kterou si zahrál Václav Kopta, už tak kladná není. Jako starosta se totiž místní hasiče snaží zlikvidovat. V osmidílném seriálu bude bavit také Nela Boudová, Jana Bernášková, Lucie Benešová, Jaromír Nosek, Pavel Nový nebo Vlastimil Zavřel.

"Je to prošpikovaný humorem," okomentoval seriál Zavřel. "Komediální, vztahový a zároveň akční, že se tam ty žánry tak hezky prolínají," doplnila ho jeho kolegyně Nela Boudová.

Premiérové díly seriálu Co ste hasiči sledujte každý pátek večer na Nově. A týden před televizní premiérou také na VOYO.