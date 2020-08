Uzavření Maďarska dopadne na tisíce českých turistů, zuří cestovky

Nečekané oznámení maďarské vlády, že od 1. září uzavírá na měsíc cizincům své hranice, šokovalo české cestovní kanceláře. Podle nich se nařízení dotkne tisíců našich turistů. Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) lobbuje za to, aby měli turisté výjimku a mohli odcestovat i přes nařízení.

"Nečekané rozhodnutí maďarské vlády vyvolalo zděšení u českých cestovních kanceláří i turistů a je dalším negativním zásahem do restartu činnosti cestovních kanceláří a narušením probíhající dovolenkové sezony," má jasno prezident AČCKA Roman Škrabánek.

Maďarsko podle něj doteď bylo pro Čechy cestovatelskou jistotou, oblíbené jsou především pobyty ve zdejších lázních. "Uzavření hranic se tak dotkne tisíců českých turistů, kteří si svůj pobyt naplánovali právě na září. Podzimní měsíce přitom představují pomyslný vrchol turistické sezóny, kdy do země směřuje vůbec nejvyšší počet českých turistů," trápí Škrabánka.

Dodal, že Maďarsko by mělo ještě o tomto víkendu zveřejnit výjimky ze zákazu překračovat hranice. AČCKA se proto spojila s českým ministerstvem zahraničí a chce, aby se nařízení netýkalo už rezervovaných zájezdů a pobytů a také lidí, kteří Maďarskem jen krátkodobě projíždějí.

"Bohužel zatím neznáme přesné znění maďarského vládního opatření, čekáme na jeho oficiální vydání. Týkat by se nicméně nemělo tranzitu přes Maďarsko, takže by nemělo ovlivnit návraty Čechů z Chorvatska. Naše ambasáda se od pátku snaží opakovaně apelovat na maďarské orgány, aby našly řešení pro již zakoupené zájezdy startující po 1. září - uzavření hranic by se podle odhadů cestovních kanceláří mělo dotknout asi 10 tisíc českých turistů," uvedla v sobotu odpoledne pro TN.cz mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.