"Uzdravený" pacient náhle zemřel. Virem se zřejmě nakazil podruhé

Šestatřicetiletý Li Liang vyhledal lékařskou pomoc ve Wu-chanu poté, co měl slabé příznaky viru Covid-19. Po čtrnácti dnech ho ale lékaři propustili s tím, ať zůstane v domácí karanténě.

Z domova se ale po dvou dnech vrátil zpět do nemocnice, kde zemřel na selhání dechu, které bylo způsobeno koronavirem, informoval britský Daily Mail. Stalo se tak jen pět dní po tom, co co ho zdravotníci poslali domů.

Příběh Li Lianga se objevil i v čínských médiích, po několika dnech ale zmizel. Lékaři ho totiž propustili jako uzdraveného a je tedy možné, že zasáhl státní cenzurní aparát.

Poté nemocnice Fang-cchang informovala, že přijímá zpět pacienty, kteří se virem už jednou nakazili. A ty, které bude propouštět, začne testovat na protilátky v těle, informoval britský portál.

Nákaza tedy může opět propuknout i u lidí, kteří nemoc již prodělali. Současná vyšetření prokázala, že 14 procent pacientů mělo znovu pozitivní testy na virus Covid-19, proto byli opět hospitalizováni.

Případy, kdy se pacienti virem nakazili znovu, nehlásí pouze Čína, ale i Japonsko. Nemoc zůstává v lidském těle i dva týdny poté, co zmizí symptomy, vyplývá z průzkumů odborného časopisu The Journal of the American Medical Association.