V Česku docházejí vakcíny. Na těchto místech už je neseženete

O očkování je poslední dobou velký zájem, vakcíny kvůli tomu začínají docházet. Informovala o tom Česká lékařská komora. Šířící se epidemie spalniček lidem připomněla rizika infekčních nemocí.

A nejde jen o ochranu před spalničkami, které se v Česku rozmáhají - velký zájem je rovněž o vakcínu proti klíšťové encefalitidě. Obě vakcíny proto na mnoha místech v republice docházejí, anebo mají výpadky.

"Vakcína Priorix proti spalničkám aktuálně není dostupná u dodavatele. Naše nemocnice sice zásobami této vakcíny ještě disponuje, nicméně její spotřeba aktuálně mnohonásobně vzrostla," uvedla Jana Merxbauerová z FN Motol.

Podobný problém má i Fakultní nemocnice Brno. "Vzhledem k tomu, že začínáme s vakcinací zdravotníků jako jinde v republice, tak vakcín proti spalničkám dostatek nemáme. V současnosti vyšetřujeme asi 550 zdravotníků na protilátky," řekl mluvčí FN Brno Pavel Žára.

Nedostupnost Priorixu hlásí například Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Proti klíšťové encefalitidě má naopak hned dvě vakcíny. Jedna z nich však měla nedávno několikatýdenní výpadek.

Podobně je na tom očkovací centrum v Českých Budějovicích. "Proti klíšťové encefalitidě máme aktuálně vakcín dostatek. Se spalničkami je to tak plus mínus. Pokud se lidé chtějí nechat očkovat, měli by se spíš domluvit dopředu. Momentálně ještě něco mám, ale jak to bude do budoucna, to nedokážu říct," uvedla lékařka Ludmila Sattranová.

Podle odborníků výpadky vakcín pociťují spíš dospělí, pro děti je vakcín dostatek. Výrobci oznámili, že dodávky by měly být omezené až do června.