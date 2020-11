V Česku poprvé zemřel s covidem člověk, kterému ještě nebylo 25 let

V České republice zemřel s nemocí covid-19 první člověk v kategorii 15-24 let. Celkově zemřelo v Česku 5570 lidí. V nemocnicích aktuálně leží 7890 lidí.

Koronavirus v České republice už ohrožuje i mladší ročníky. Poprvé zemřel člověk spadající do kategorie 15-24 let. Podle údajů ministerstva zdravotnictví by se mělo jednat o muže.

Počet mrtvých se ve středu zvýšil o 108, celkem již s nemocí zemřelo 5570 lidí. Počet zemřelých se tak stále drží pod hranicí dvou set. Ta byla naposled překročena minulou středu, kdy s covidem-19 zemřelo rovněž 214 lidí. Nejvíce lidí zatím zemřelo v kategorii 75-84 let.

V nemocnicích nyní s nákazou leží 7890 lidí, z toho jich je 1133 ve vážném stavu. Počet hospitalizovaných s onemocněním covid-19 zůstává v posledních dnech bez větší změny.

Přehled úmrtí osob s onemocněním covid‑19 dle KHS podle věkových skupin, pohlaví a kraje místa bydliště k 8.11:2020:

Ministerstvo zdravotnictví začalo zveřejňovat i údaje o volných kapacitách v nemocnicích. K 10.listopadu bylo lůžek typu ARO/JIP volných 1057 (z 4055) a lůžek s kyslíkem 7200 (z 22 034).

V České republice za poslední dny každopádně klesá počet nově nakažených lidí. "Kdybych to měl velmi opatrně interpretovat, tak jsme na nebo pravděpodobně lehce za jakýmsi bodem zlomu,“ řekl k situace ve středu ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

