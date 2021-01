Mrtvých v Česku přibývá! V loňském roce zemřelo nejvíce lidí za deset let

Mrtvých v České republice prudce přibývá. Za listopad loňského roku zemřelo téměř 15 tisíc lidí. Po předchozím měsíci je to druhé nejvyšší číslo za posledních několik let. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ).

V týdnu od 2. do 8. listopadu zemřelo v České republice 4192 lidí. Je to pouze o 15 méně, než kolik jich zemřelo týden před tím. Tehdy skonalo nejvíce obyvatel za posledních 25 let.



Český statistický úřad zveřejňuje počty zemřelých se zpožděním. Jde tak zatím o nejaktuálnější data. Loni zemřelo do konce listopadu 114 781 lidí. Počet úmrtí tak překonal už i rok 2015, který byl v tomto ohledu za posledních deset let rekordní.



Počty zemřelých začaly růst ve 38. týdnu (14. až 20. září). Ze statistiky vyplývá, že čísla rapidně rostla celý říjen. Za tento měsíc zemřelo loni 15 735 lidí, nejvíce za posledních patnáct let. Oproti roku 2019 se loni počet mrtvých zvýšil o více než pět tisíc.

V listopadu poté začaly přírůstky jen drobně klesat. Ve 46. týdnu (9. až 15. listopad) zemřelo 3806 lidí, o týden později 3342 a ve 48. týdnu skonalo 3029 občanů.



Důvody úmrtí však ČSÚ nezveřejňuje. "Data o příčinách úmrtí publikujeme standardně pouze za celý rok, základní členění bývá k dispozici na začátku druhého pololetí následujícího roku,“ informoval mluvčí statistického úřadu Tomáš Chrámecký.

Podle dostupných informací je však zřejmé, že s koronavirem zemřela v nejvíce postiženém loňském říjnu z více než patnácti tisíců lidí jen nepatrná část z tohoto počtu. Podle informací ministerstva zdravotnictví skonalo s covidem-19 celkem 2917 nakažených pacientů.



Z dat je patrné, že nejvíce zasažení jsou starší lidé. Do 39 let věku jsou totiž čísla stejná s průměrem z minulých let. K mírnému nárůstu dochází oproti roku 2019 a 2018 ve věkové skupině 40 až 64 let. Nejvýraznější je nárůst v kategorii 65 až 84 let.



Velký rozdíl je také u lidí starších 85 let. Největším problémem loňského roku je nejen pandemie koronaviru, která zasáhla celý svět, ale také rušení a následné odkládání neakutních operací právě kvůli covidu-19. Lidé ve strachu z nákazy také zanedbávají pravidelné prohlídky u svých lékařů.

