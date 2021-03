V Česku roste milion nových stromů! Do roku 2024 by jich mělo být 10x víc

Iniciativa Sázíme budoucnost už dosáhla hranice milionu vysazených stromů. Cílem iniciativy je vysázet jich deset milionů do pěti let, tedy do roku 2024. Symbolicky miliontý strom je javor v Halenkově na Valašsku. Do celonárodní databáze nově vysazených stromů může přispět každý!