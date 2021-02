V Česku se vyrábí nadějná vakcína. K dostání by mohla být už brzy

Vakcína proti covidu-19 se bude vyrábět nedaleko Prahy. Už letos chce prý americká společnost Novavax vyrobit až miliardu dávek a část má pocházet i z Česka. Čeští vědci se na jejím vývoji také podíleli.

"To, že se část toho výrobního procesu nachází v České republice, neznamená automaticky, že bude mít Česko nějaké výsadní právo na dodávku této vakcíny. Ale samozřejmě česká vláda využije maximum možností k tomu, aby se do Česka dostalo co nejvíce dávek jakékoli vakcíny včetně této," řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

"Ta vakcína bude mít hlavní část z České republiky, nicméně další část, která posiluje účinnost té vakcíny, je ze Švédska, a bude se to celé kompletovat na území Německa, takže je to mezinárodní proces, vůbec to neznamená, že my bychom měli mít nějakou vakcínu navíc," dodal epidemiolog Roman Prymula.

Látka ale zatím neprošla schvalováním Evropské lékové agentury (EMA). "Evropská komise zatím uzavřela první kolo jednání se společností Novavax s cílem objednat 200 milionů dávek, ale ještě s ní neuzavřela smlouvu o předběžném nákupu, stejně tak ještě není schválená lékovou agenturou," uvedla mluvčí Evropské komise Magdalena Frouzová.

EU má v tuto chvíli smlouvy se šesti farmaceutickými společnostmi na více než dvě miliardy dávek vakcín. Firma Novavax mezi nimi ale zatím není. Pokud by vakcína Novavax prošla testy lékové agentury, mohla by na trhu být už v dubnu.

Od poloviny února by se pak mohly zvýšit počty vakcín dodávaných firmami Pfizer a BioNTech pro státy EU. Ty by tak měly konečně dostat slíbené množství vakcín.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) by mělo naočkování lidí nad 80 let snížit až o polovinu počet úmrtí na covid-19 a klesne i počet vážných případů. Interval mezi první a druhou dávkou vakcíny podle organizace lze prodloužit až na 42 dní, organizace ale zároveň nabádá k opatrnosti.