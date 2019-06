V EU se denně zpronevěří miliony korun. ČR je na předních příčkách

Dotační kauza Andreje Babiše není v Evropské unii ojedinělou záležitostí. EU má vážný problém s podvody v nakládání s evropskými veřejnými penězi, jak ukazuje zpráva Evropského účetního dvora. Ten silně kritizuje Evropskou komisi za to, že těmto podvodům nedokáže předcházet.

Právě laxnost Evropské komise je jedním z důvodů, proč z veřejných evropských peněz zmizelo od roku 2002 do roku 2016 více než 170 miliard korun.

"Každý jeden den se tak v EU po patnáct let v období 2002 až 2016 zpronevěřovalo v průměru přes 31 milionů korun. Údajný dotační podvod Čapí hnízdo, kde má jít o zneužití prostředků ve výši 50 milionů korun, jako by se tak na území EU odehrával každičké necelé dva dny po dobu oněch patnácti let," vyjádřil se k problému ekonom Lukáš Kovanda.

Rokem 2016 však dotační podvody rozhodně neskončily. I během roku 2017 se zpronevěřilo zhruba 10 miliard korun. Evropský účetní dvůr proto bije na poplach - podle něj je potřeba, aby Evropská komise rozsah zpronevěr co nejrychleji snížila.

Česko patří mezi členské země s největšími problémy s dotačními podvody. V počtu odhalených nesrovnalostí se umístilo na druhém místě za Slovenskem. Vysokou míru nesrovnalostí zjistili také u Španělska, Řecka nebo Rumunska. Nejlépe jsou na tom naopak Finsko, Chorvatsko a Dánsko.

I počet odhalených podvodů s veřejnými evropskými penězi je u Česka nelichotivý - patří stále mezi jeden z nejvyšších mezi členskými státy. Více jich EU odhalila u Slovenska, Rumunska a Lotyšska. Nejlépe je na tom Irsko, Švédsko, Lucembursko a Finsko.

Realita však může být podle ekonoma mnohem horší. "Uvedená čísla, k nimž zpráva dospívá, skutečný rozsah nezákonného nakládání s veřejnými evropskými penězi spíše podhodnocuje, neboť podstatnou část zpronevěr se zřejmě nedaří odhalovat," tvrdí Kovanda.