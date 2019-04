V Hrádku mají raritu, tři popelářky. Babičky jim nadšeně mávají

Tváře od popela umouněné, ale princezny to nejsou, jasný pane. Téhle partičce totiž jejich kolegové v práci říkají zcela jinak. "Jsme 'Pipi auto', jako, že jsme tři ženský, tak jsme pipiny, ne popelky," prozradila televizi Nova popelářka Ivana Hejlková.

Usměvavé trio svoji "šichtu" začíná s úderem 6. hodiny ranní. Dostávají klíčky od vozu a pokyny od dispečera. Pak už všechny tři kráčejí ke svému vozu.

Být o 3 centimetry nižší, nesměla by drobná popelářka sedět ani vpředu, natož za volantem. Lenka Hůzová totiž měří jen 150 cm. Podsedák ale nepotřebuje. "Ven vidím, všechno je v pohodě," říká s úsměvem.

Reportér TV Nova je zastihl, když je čekal dlouhý okruh po okolí Hrádku. Svézt musely na 50 kontejnerů tříděného papíru.

"Jo baví mě to, je to něco úplně jinýho," pochvaluje si Lenka. Líbí se jí i to, že má ženskou partu. Její kolegyně Ivana Hejlková popisuje, co všechno musí před vysypáním udělat.

"Kontejner dotáhneme k autu, nasadíme ho na kypák a vysypeme. Předtím musíme nahlédnout dovnitř. Jestli tam není nějakej bezdomovec nebo nedejbože dítě," prozradila Ivana.

"Já tu sem dneska 4. den. Takže já to mám jako premiéru. Starý babičky, ty jsou překvapený. Ty nám mávaj," prozradila služebně nejmladší z týmu, popelářka Lenka Charvátová.

"Jsou statečný, jsou šikovný. Palec nahoru. To jako fakt! Aspoň ukážou chlapům, že ženský nejsou jen tak něco," povzbuzují popelářky místní.

Že je takový tým raritou, si uvědomuje i vedoucí provozu svozu odpadu v Hrádku nad Nisou Václav Krejčík. "Jsem rád, že jsme to my, kdo jsme asi první. Ty děvčata tomu dávají trošku takový kouzlo. Jsou zodpovědná a pečlivá. Mezi kolektivem kluků přinášejí takový klid, trošku jemnosti, galantnosti," pochvaluje si Krejčík. Třeba se další města od Hrádku nad Nisou inspirují.