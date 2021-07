V německých městech se nebude jezdit načerno! Je to prý rasistické

V Mnichově a Berlíně se už nebude jezdit načerno! Je to prý rasistické, tak se německá města rozhodla, že tento termín vynechají. Termín jízda načerno se používá běžně pro lidi, kteří ve veřejné dopravě jezdí bez platné jízdenky. Německá města se ale rozhodla, že tento výraz už používat nebudou, protože by to lidé mohli vnímat jako rasistickou urážku. Česká města o tomto neuvažují a považují to za nesmyslné.