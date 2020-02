V popelnicích ležely zdravotní karty asi 50 pacientů, případ řeší policie

Popelnice na tříděný odpad v Kosmonosech u Mladé Boleslavi vydaly větší množství zdravotnické dokumentace. Celkem šlo zhruba o 50 složek, které obsahovaly kompletní zdravotnické karty. Každý tak mohl zjistit konkrétní diagnózy, jména, adresy i rodná čísla.

Zprávy jsou od různých lékařů s různou datací. Kdo se dokumentů zbavil, zatím jasné není. Podle místních jsou papíry z blízké psychiatrické nemocnice Kosmonosy.

S tím nesouhlasí náměstkyně pro léčebnou péči v obci Kosmonosy Veronika Kotková: "Můžu vyloučit, že byly z naší nemocnice. V naší nemocnici máme zavedený standardní systém péče o dokumentaci, existuje u nás skartační řád, archivní řád."

Dokumenty dostala policie, která se případem začala zabývat a zjišťovat, komu patřily. Údaje ze zdravotních zpráv by mohly být podle expertů zneužitelné. "Patří to do takzvané zvláštní kategorie osobních údajů, to znamená, jde o údaje, při kterých by měla být zvýšená míra zabezpečení při zpracování," vysvětlil Tomáš Paták z Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V krajním případě by hození záznamů do popelnice mohlo být kvalifikované jako neoprávněné nakládání s osobními údaji, za které hrozí až pětiletý trest.