V práci proflákáme přes hodinu denně. Nejčastěji děláme TOHLE

Zaměstnanci v práci každý den promrhají v průměru 65 minut. Pracovní dobu si podle průzkumu nejčastěji krátí nakupováním na internetu nebo surfováním na sociálních sítích. Zaměstnavatele to ročně stojí 51 tisíc korun.

43 pracovních dnů ročně. Podle průzkumu zaměstnanci proflákají tolik času, jako kdyby dostali další měsíc a půl dovolené. "Dokonce bych si tipla, že těch hodin je i víc. Zaměstnanci si popovídají, dojdou si na kafe, na cigárko," říká zaměstnavatelka Naďa Doušová.

Nejvíc času prý zaměstnanci promrhají hledáním toho, co budou dělat ve volném čase. Žebříček neproduktivity pak vedou ještě sociální sítě nebo online nakupování.

Za posledních deset let se proflákána doba prodlužovala o pět minut ročně. Kromě posledních dvou let, kdy se zastavila na 65 minutách. Podle průzkumu to může být zvyšujícím se tlakem na zaměstnance, kterých je na trhu málo.

"Někteří si možná tím odpočinou, ale většina spíš čeká až skončí pracovní doba a toto je příležitost, jak jí přetrpět," myslí si psycholog Slavomil Fischer.

"Je to možná dané i tím, že ten jejich život je natolik intenzivní z hlediska povinností, že to, co nestihnou doma, se snaží vyřešit alespoň v práci," uvažuje mediální zástupce autora průzkumu truconneXion Jan Hlaváč.



Prý se ale blýská na produktivnější časy. Pokud vysoký tlak na zaměstnance kvůli jejich nedostatku přetrvá, už příští rok by proflákaný čas mohl poprvé klesnout.