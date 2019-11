V přístavu našli mrtvou učitelku Violu! Policie týden mlčela, teď řekla proč

Policie do přístavu v Bratislavě vyjížděla už v pondělí minulý týden, dosud ale o případu mlčela. Volající na tísňovou linku nahlásil, že v přístavišti leží silně podchlazená žena. Záchranáři zjistili, že už nedýchá a má na těle početná zranění. Oživit se ji nepodařilo.

Přivolaný soudní lékař na místě cizí zavinění nevyloučil ani nepotvrdil. O příčině smrti má rozhodnout nařízená soudní pitva. "Vyšetřovatel v této souvislosti zahájil trestní stíhání ve věci zločinu zabití," informovali na facebooku slovenští policisté.

Podle nich nebylo možné informace k případu zveřejnit dříve, aby se případný viník z médií nedozvěděl postup policie při vyšetřování. "Díky tomu může vyšetřovatel doběhnout náskok pachatele a získat významné informace," doplnila policie.

Smrt ženy teď vyšetřují kriminalisté, kteří ujistili, že pokud by se ukázalo, že veřejnosti hrozí nebezpečí, informovali by o všem dříve. "Informace by byla okamžitě zveřejněná na sociálních sítích policejního sboru a v médiích," napsali policisté na facebooku.

Jako první zprávu odvysílala televize JOJ, podle níž měl zemřelou někdo brutálně zbít a zřejmě i bestiálně znásilnit. Šlo o 34letou učitelku angličtiny Violu, která pocházela ze Sniny. Podle kolegů byla vždy usměvavá a přátelská, píše portál tvnoviny.sk.