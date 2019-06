Je mi zle, zastavte líčení, řekla u soudu babička zmizelé Valerie (6)!

Babička Soňa ovšem u soudu nakonec vůbec nevypovídala. Místo toho tvrdila, že jí je tak zle, že by se hlavního líčení vůbec neměla účastnit. A požadovala jeho přerušení.

Argumentace jí ale nevyšla - lékař, který starší ženu ráno ve vazební věznici vyšetřoval, uvedl, že jde o účelové tvrzení. Podle obžaloby Soňa Kvasničková vnoučata, která měla svěřená do péče, týrala - nejvíc právě šestiletou Valerii.

Dívku měla nechávat o hladu, bít nebo přivazovat k záchodu. Valerie náhle zmizela předloni na podzim. Kvasničková tvrdí, že ji odvezla k příbuzným do Německa. To ale policie vyloučila.

Podle kriminalistů je pravděpodobnější to, že Valerie kruté zacházení nemusela přežít, její tělo se ovšem nepodařilo najít. Kromě týrání vnoučat je žena obžalovaná také z toho, že Valerii opustila - a tím ji vystavila nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví.



Žalobkyně ženu navíc viní z ohrožení výchovy a zpronevěry. I po zmizení vnučky na ni totiž měla dál brát dávky a přijít si tak na přibližně 55 tisíc korun.

Na případu jsou zarážející ještě další dvě věci - Kvasničková vnoučata dostala do péče i přesto, že byla v minulosti trestaná za ohrožení mravní výchovy mládeže. Na to, že Valerie zmizela, navíc nepřišla sociálka déle než půl roku - jeden z příbuzných to nahlásil až loni v létě.

Soně Kvasničkové hrozí osm let za mřížemi, hlavní líčení je zatím naplánováno na příští tři dny