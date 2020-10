Vědci: Nákaza se v domácnosti rychle šíří, pacient by se měl od rodiny izolovat

Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí zjisťovalo, jak se šíří covid-19 mezi členy domácnosti. Jeho nová studie odhalila, že je běžné, že se po nákaze jednoho člena nemoc projeví i u dalších, a to navíc rychle. V ideálním případě by se tak měl nakažený člen izolovat od rodiny - například používat samostatnou ložnici nebo koupelnu.

Člověk, který byl vystavený nákaze koronavirem, anebo má podezření z onemocnění, by se měl izolovat i od vlastní rodiny, tvrdí odborníci z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí v nové studii. Izolovat by se měl dokonce ještě před tím, než zajde na odběry, ne až poté, co mu vyjde pozitivní test.

To už je totiž pozdě. Výsledky studie, na kterou upozornil web CNN, ukázaly, že pokud se nakazí jeden člen domácnosti, je vysoká pravděpodobnost, že onemocní i další. K přenosu navíc dochází rychle po nástupu nemoci.

"Včasná izolace lidí s covidem-19 může snížit přenos v domácnosti. Lidé, kteří mají podezření na covid-19, by měli být v karanténě, zůstat doma a pokud je to možné, tak používat samostatnou ložnici a koupelnu," uvedl výzkumný tým. Ve společných prostorách by pak členové domácnosti měli nosit roušky.

Takové podmínky však mnoho lidí nemá. Většina českých rodin totiž dvěma koupelnami nedisponuje. Obzvlášť náročná je izolace v případech, když jsou součástí domácnosti i děti. V případě nutnosti je podle pediatričky Tanyi Altmannové vhodné, aby se izolovala například jen maminka s malým dítětem, které je na ni ještě závislé. "Druhý rodič by byl zodpovědný za zbytek rodiny," uvedla.

Jak rychle se covid-19 v rodině šíří? Výsledky odhalily, že více než polovina lidí (53 %), kteří žili v domácnosti s covid pozitivním člověkem, se nakazila už během prvního týdne. U tří čtvrtin z nich se infekce projevila do pěti dnů od prvních příznaků prvního nakaženého člena.

Důležitým zjištěním je rovněž to, že více než polovina nakažených byla v době, kdy se u nich nemoc potvrdila, bezpříznaková. To podtrhuje důležitost izolace, pokud člověk například přišel do kontaktu s nakaženým. Přestože totiž nemá žádné příznaky, může být pozitivní a, co je hlavní, infekční.