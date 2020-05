Vědci našli za humny černou díru, je nejblíže Zemi! Podíleli se na tom Češi

Na poli astronomie byl učiněn další mimořádný objev - vědci, mezi nimi i ti čeští, odhalili černou díru, která je doposud nejbližší Zemi. Nachází se "pouhých" tisíc světelných let od naší planety v hvězdném systému, který může astronomům pomoci s objevem dalších černých děr.

Černou díru, která leží zhruba tisíc světelných let od Země, objevili astronomové z Evropské jižní observatoře a dalších vědeckých institucí včetně české Akademie věd. Obzvlášť významný je tento objev proto, že se jedná o prozatím nejbližší černou díru. Je navíc součástí hvězdného uskupení, které je možné ze Země vidět pouhým okem bez binokuláru či dalekohledu.

Pokud se ale těšíte, že sami spatříte místo, kde se zajímavý vesmírný úkaz nachází, čeká vás zklamání. Pozorovat jej lze pouze z jižní polokoule. "Byli jsme opravdu překvapeni, když jsme zjistili, že se jedná o první hvězdný systém s černou dírou, který je možné spatřit pouhým okem,“ říká spoluautor výzkumu a pracovník Akademie věd ČR Petr Hadrava.

Černá díra je součástí systému tří vesmírných těles nesoucího název HR 6819, který se nachází v souhvězdí Dalekohled. Na soustavu se vědci zaměřili původně kvůli výzkumu dvojhvězdných systémů. To, že tam nalezli černou díru, pro ně bylo překvapením.

Pozorování proběhla v observatoři La Silla v jihoamerickém Chile. Tehdy se ukázalo, že "jedna z hvězd ve skutečnosti obíhá s periodou 40 dní kolem neviditelného objektu, zatímco druhá hvězda v systému se nachází ve velké vzdálenosti od tohoto centrálního páru", uvedla Astronomický ústav Akademie věd.

"Neviditelný objekt o hmotností alespoň čtyř Sluncí nemůže být nic jiného než černá díra," říká hlavní autor výzkumu Thomas Rivinius. Doposud astronomové objevili pouze několik desítek černých děr v naší galaxii. Většina z nich silně interaguje se svým okolím a prozrazuje se tak nápadným rentgenovým zářením. Černá díra v HR 6819 je však skutečně "černá". Je totiž jednou z prvních objevených vesmírných objektů, které se svým okolím neinteragují, a jsou tudíž velmi nenápadné.

Astronomové věří, že objev jim může pomoci s nalezením dalšího systému, ve kterém by mohly být černé díry. "Zjistili jsme, že jiný systém s označením LB-1 by mohl být podobnou trojčlennou soustavou. Je o něco dále od Země, ale z astronomického hlediska pořád dost blízko. To znamená, že pravděpodobně existuje mnohem více takových systémů," říká spoluautorka článku Marianne Heidová.