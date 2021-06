Velké manévry kolem pohřbu Šafránkové! Tohle se musí dořešit

Poslední rozloučení s Libuší Šafránkovou se blíží. Do příštího pátku je ale potřeba dořešit několik důležitých věcí. Pozůstalým s organizací pomáhá ministerstvo kultury. Jeho mluvčí řekla TN.cz, že se stále jedná s pražskou hygienou kvůli protikoronavirovým pravidlům. Musí se také opravit zničené schody do kostela. Rodina ve čtvrtek zveřejnila oficiální smuteční oznámení.

Rodina rozhodla, že loučení s Libuší Šafránkovou proběhne hned třikrát. Pro fanoušky je nejdůležitější pátek 25. června, kdy budou moct dát věčné princezně naposledy sbohem v kostele sv. Anežky na pražském Spořilově.

Pozůstalí spolu s ministerstvem kultury teď ladí detaily. "Je nutné dořešit spoustu technických věcí, počínaje hygienickými podmínkami, které nám tu situaci pořád trochu komplikují, přes podporu záchranné služby na místě a policejní zábory. Musí proběhnout i úprava schodů před kostelem, které jsou v katastrofálním stavu. Radnice Prahy 4 by se na tom měla nějakým způsobem podílet," řekla TN.cz mluvčí resortu Michaela Lagronová.

Očekává se rozloučení tisíců, možná desetitisíců lidí. "Nechceme veřejné rozloučení úplně organizovat, chceme, aby měli lidé spontánní možnost dát sbohem," uvedla Lagronová. Přesto je nutné kvůli zbylým protikoronavirovým nařízením vyjednat pro rozloučení se Šafránkovou výjimku.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) už mluvil s šéfkou pražské hygieny Zdeňkou Jágrovou, jasné stanovisko ale zatím nedostal. "Teď je nejzásadnější, abychom dostali od hygieny nějaké oficiální vyjádření. Čekáme na něj," dodala mluvčí ministerstva.

Rodina ve čtvrtek zveřejnila smuteční oznámení. Jsou na něm podepsaní manžel Josef Abrhám, syn Josef Abrhám mladší, sestra Miroslava Drozdová, snacha Ľudmila Abrhám, švagrová Božena Abrhámová a vnoučata Josef, Antonín, Laura a Benjamin.

Poté, co se s Popelkou rozloučí fanoušci, proběhne ve stejném kostele, kam Šafránková dlouhé roky chodila, také pohřeb. Ten už bude jen pro rodinu a nejbližší přátele, lidé ho ale budou moct sledovat na velkoplošných obrazovkách.

"Ještě je poměrně dost času, dává nám to prostor k tomu, abychom všechno doladili. Intenzivně na tom pracujeme a poskytujeme veškerou podporu. Zapojilo se i Národní divadlo, které má s podobnými akcemi zkušenost. Pomůže třeba s obvoláváním smutečních hostů, které si rodina přeje. Probíhá i příprava scénáře toho smutečního ceremoniálu, ale to je spíš záležitost rodiny," uzavřela Lagronová.

Co řekl o pohřbu syn Šafránkové

Podobu spolupráce s ministerstvem za rodinu dojednal hereččin syn Josef Abrhám mladší. "Maminka si nepotrpěla na velkou pozornost a cenila si soukromí. Vím ale, že by určitě stála o to, aby ti, kteří ji měli rádi, měli možnost se s ní rozloučit na místě, kam ráda přes třicet let chodila," zdůvodnil podobu posledního sbohem.

"Od náhlého odchodu maminky Libuše Šafránkové celé naší rodině přichází nespočet soustrastných zpráv a dopisů. Žel není v našich silách poděkovat každému zvlášť. Proto bych chtěl všem, kteří si na maminku vzpomněli, co nejupřímněji touto cestou poděkovat. Naše rodina prožívá toto nelehké období velmi bolestně a všechna vaše slova účasti jsou pro nás silnou podporou," uvedl Abrhám ml.

Kromě veřejného rozloučení a následného pohřbu bude mít Šafránková ještě zádušní mši. Proběhne 2. července ve Šlapanicích u Brna, kde vyrůstala. Tam ji také uloží na hřbitov.

