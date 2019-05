Velké plány: Nejbohatší muž světa chystá výpravu na Měsíc!

Současný nejbohatší muž planety Jeff Bezos na tiskové konferenci v hlavním městě Spojených států představil budoucí plány kosmické společnosti Blue Origin. Během toho také představil modul s názvem Blue Moon, který má umožnit lidem opět stanout na Měsíci.

"Viceprezident Pence nedávno řekl, že je státní politika této správy a Spojených států navrátit americké astronauty na Měsíc do pěti let. To je úžasné. Je to správná věc. A pro ty z vás, kteří doma počítáte, je to do roku 2024. A my můžeme pomoci dosáhnout tohoto plánu, ale jen proto, že jsme začali už před třemi lety. Je čas vrátit se na Měsíc a tentokrát tam zůstat," uvedl Bezos.

Modul by měl být schopný na měsíční povrch dopravit přes šest tun nákladu. Může jít o landery, zásoby, vědecké experimenty a také člověka.

Kromě samotné podoby přistávacího modulu, ředitel Amazonu představil také nové motory s označením BE7, první testy těchto motorů by měla společnost uskutečnit už letos v létě.

Bezos představil podobu nové kosmické lodě New Glenn, která by měla být schopná dopravit až 45 tun na nízkou zemskou orbitu a až 13 tun na geostacionární dráhu. První stupeň by mělo být možno použít až 25krát v řadě. První testy jsou naplánované na rok 2021.

Řeč přišla také na vesmírné kolonie, i těmi se společnost zabývá, nicméně Bezos zdůraznil, že se jedná o běh na dlouhou trať, který nebude lidstvo schopno vyřešit během jediné generace.