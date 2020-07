Vlna chřipek může nadělat problémy. Ministr zvažuje nařízení očkování

Hygienici Evropské unie varují, že se koronavirus může na podzim potkat s vlnou chřipkových onemocnění. Jejich souběh by nemusel zdravotní systém zvládnout. Členským zemím proto Evropská unie doporučuje zvýšit proočkovanost populace proti chřipce až na 75 procent. Jenže letos bude mít Česko mnohem méně vakcín, než by potřebovalo.

Do evropských zemí dodávají farmaceutické firmy množství vakcíny podle toho, jaká byla proočkovanost na daném území v minulých letech. Čím je proočkovanost v populaci nižší, tím méně nových vakcín společnosti zašlou. "Teď se snažíme přesvědčit, abychom dostali více dávek do ČR a děláme pro to maximum,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Dodávku vakcín proti chřipce do Česka by chtěl navýšit na jeden milion. Momentálně je ale přislíbeno 870 tisíc dávek.

"Bude problém pro každou zemi, která teď bude chtít mnohonásobně navýšit počet nebo navyšuje poptávku po těch vakcínách, teď bude problém ty vakcíny skutečně získat,“ tuší epidemiolog Rastislav Maďar. I kdyby do Česka dorazil milion dávek, nebude to podle epidemiologů stačit. Přitom proočkovanost v tuzemsku je nižší, než požaduje Evropská unie.

"Žádoucí proočkovanost by byla někde na úrovni 20 až 30 % pro běžnou populaci, pro ty rizikové skupiny někde okolo 75 %,“ má jasno Maďar. Ministr zdravotnictví uvažuje o tom, že zdravotní personál by se měl očkovat povinně. "Já si myslím, že by měl být jistý apel, možná příkaz v rámci nemocnic, aby se zdravotníci nechali očkovat na chřipku,“ říká ministr.

Ministr zdravotnictví ale stále neví, kolik očkovacích dávek proti chřipce se skutečně do Česka dostane.





