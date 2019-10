Vlna násilí děsí premiéra Katalánska, chce sednout k jednacímu stolu

Katalánský premiér Quim Torra zve zástupce španělské vlády k jednacímu stolu. Výzvu adresoval do Madridu v sobotu poté, co už pátou noc po sobě celý region ochromily rozsáhlé protesty. Ty vypukly poté, co soud zatočil s vůdci katalánského separatistického hnutí.