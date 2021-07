Vodáci nezvládli jez. Policista riskoval život, skočil pro tonoucího do řeky

Osmadvacetiletá žena a tři muži ve věku od 27 do 30 let sjížděli řeku Ohři, splavování nebezpečného jezu Černý mlýn – Tisová na Sokolovsku ale nezvládli. Jejich dvě kánoe se převrhly a čtveřice se začala topit. Na pomoc jim běželo několik lidí, mezi nimi i policista Jan Mach, který s kamarády také zrovna sjížděl řeku.

"Kolem 15. hodiny do restaurace přiběhl nějaký muž a křičel, že se v jezu topí čtyři lidé. Okamžitě jsme se s kamarádem zvedli a běželi tam," popsal událost policista. Oblékl si na břehu vestu, kolem pasu si přivázal provaz a s kamarádem zamířili k jezu, odkud topícím se vodákům házeli záchranný kruh.

Mezitím se čtveřici vydal na pomoc další vodák, který k nim z protějšího břehu doplaval lodí. "Vodáci se lodi dokázali chytnout, ovšem nezvládli se dostat ke břehu. Po chvíli spadl do vody i kluk z té lodi. Nám se záchranným kruhem podařilo vytáhnout z vody čtyři lidi. V rozbouřené vodě se topil poslední kluk a bylo na něm vidět, že je už na pokraji svých sil," vzpomíná Jan.

V tu chvíli věděl, co musí udělat, a neváhal. "Šlo o lidský život. Člověk musí reagovat rychle, protože v těchto momentech rozhoduje každá vteřina. Když jsem viděl, že ten topící se kluk zmizel opakovaně pod hladinu, tak jsem skočil do vody. Měl jsem kolem pasu stále provaz a jeho druhý konec držel kamarád," prozradil.

"Ve vodě jsem chvíli plaval a hledal ho. Nakonec se dokázal z posledních svých sil alespoň trochu vynořit, tak jsem k němu doplaval a chytil jsem ho. Už byl bezvládný, takže to bylo opravdu na poslední chvíli," popsal záchranu odvážný policista.

Dva lidé skočili v sokolovské nemocnici, poslední vodák, pro kterého Jan skočil do řeky, byl převezen do karlovarské nemocnice. Všichni jsou mimo ohrožení života.

Ke šťastnému konci velkým podílem přispěl právě statečný kriminalista, kterému nebyl lidský život lhostejný. Sám je ale velmi skromný a za hrdinský čin záchranu v žádném případě nepovažuje.

"Myslím si, že by tohle zvládl každý, kdo by si na sebe vzal vestu a provaz. Pomáhala tam spousta lidí, každý něčím přispěl a každý z nich pomohl k tomu, že se podařilo zachránit několik lidských životů. To je úžasné. Hlavní je, že to dobře dopadlo," dodal na závěr.

Policejní mluvčí Jakub Kopřiva vodáky vyzval k opatrnosti, obzvlášť v těchto deštivých dnech, kdy stoupají hladiny řek a zvyšuje se průtok vody. "V žádném případě situaci nepodceňujte, neboť svým neopatrným a riskantním jednáním ohrožujete životy nejen vlastní, ale i zdraví a životy lidí, kteří se vás vydají zachránit," apeluje na lidi.