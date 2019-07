Vodafone naštval zákazníky! Jak operátoři účtují volání? PŘEHLED

Jeden ze tří největších mobilních operátorů u nás, Vodafone, naštval zákazníky, kteří využívají služeb předplacené karty nebo tarifu s omezeným počtem volných minut. Staronově totiž účtuje každou započatou minutu hovoru, sám byl přitom průkopníkem účtování po vteřinách. Jak to mají další tuzemští operátoři? Podívejte se do našeho přehledu!

Všichni tři hlavní mobilní operátoři v Česku účtují volání u svých tarifů i předplacených karet po minutách, tedy systémem 60+60. Vodafone byl přitom od roku 2012 průkopníkem systému 60+1, kdy se účtovala celá první minuta, následně se však účtovalo po vteřinách. Operátor se nyní rozhodl vrátit se k původnímu systému u předplacených karet i paušálů. Naštval tím velkou část svých zákazníků a navíc přišel o konkurenční výhodu.



"Od 26. srpna sjednocujeme účtovací schéma hovorů na všech paušálních tarifech a předplacených kartách a hovory budeme počítat po minutách," napsala společnost pod jeden z příspěvků naštvaných zákazníků na svém facebooku. Ohání se tím, že konkurence má účtování po minutách už delší dobu a naznačila, že chce, aby zákazníci přecházeli spíš na neomezené tarify. Ty však nemusí vyhovovat všem – například těm, kteří nepotřebují využívat internetová data a chtějí za mobilní služby platit co nejméně.



"To, co letos předvádíte vůči zákazníkům, je neuvěřitelná drzost! Pokud si myslíte, že takhle nás donutíte k přechodu na neomezený tarif, tak se ta vaše banda zmetků v čele s ředitelem, který akorát lže, spletla. Jen co přijde čtvrtý operátor, přejdeme a pak nám můžete slibovat hory doly. Před pár lety Vodafone odsuzoval tyhle praktiky, ale to je, koukám, minulost," napsal na facebookovou zeď Vodafonu nespokojený zákazník Michal Procházka. A mnozí další se přidávali.



Nicméně Češi nemusí vybírat jen mezi třemi operátory. Existují i takzvaní virtuální operátoři, kteří často nabízejí právě předplacené karty nebo tarify určené pouze na volání či psaní SMS. Tito operátoři často účtují v systému 60+1 a někteří počítají po vteřinách dokonce již od úplného začátku hovoru. Podívejte se na náš přehled, kde najdete ceny hovorů u předplacených karet i tarifů. Vybírali jsme vždy základní tarify či balíčky s omezenými minutami a bez mobilních dat, tedy většinou ty nejlevnější: