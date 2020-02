Volby by drtivě vyhrálo ANO. Tyto strany by se do Sněmovny nedostaly!

Kdyby teď proběhly volby do Poslanecké sněmovny, s velkým náskokem by opět vyhrálo hnutí ANO. Vychází to z volebního modelu ústavu STEM. Na druhém místě by se umístili Piráti. Vládní ČSSD by se do dolní komory dostala jen těsně a opoziční TOP 09 či STAN by se tam tentokrát nepodívaly vůbec.

"Obraz prefencí na přelomu ledna a února ukazuje, jak zranitelná je naše politická scéna," okomentoval neziskový ústav STEM svůj průzkum, který proběhl na přelomu ledna a února. Při aktuálních preferencích by se do Sněmovny dostalo pouze sedm politických stran, zatímco na konci loňského roku to bylo devět.

S velkým náskokem by se vítězem hypotetických voleb stalo hnutí ANO v čele se současným premiérem Andrejem Babišem. Volební model ukázal, že by od voličů získalo 32,7 % hlasů. Druzí Piráti za ním silně zaostávají - obdrželi pouze 13,6 % hlasů.

Následuje je ODS s 9,8 %, SPD s 8,1 % a KSČM se 7,7 %. Do Sněmovny by se s odřenýma ušima dostali i sociální demokraté a lidovci - obě strany s 5,5 % hlasů.

Pod pětiprocentní hranicí, která zajišťuje vstup do dolní komory, se ocitly současné parlamentní strany STAN a TOP 09. Těsně unikla i novému politickému hnutí Trikolora, v jehož čele je Václav Klaus mladší. Ve volebním modelu ale se svými 4,8 % překonalo jak TOPku, tak Starosty. "Přízen Trikolory je však zatím kolísavá," uvedl STEM.

V předpočtu na mandáty by tak ANO získalo 92 křesel v Poslanecké sněmovně. Piráti by tam poslali 33 svých poslanců a ODS 23. Hnutí SPD Tomia Okamury by mělo nárok na 17 křesel, komunisté na 15 a ČSSD na 11. Lidovci by jich získali devět. Model předpokládá nízkou účast. Voleb by se zúčastnilo zhruba 54 % obyvatel oprávněných volit.

I přes drtivé vítězství vývoj podpory politických stran ukazuje, že ANO oproti prosincovému průzkumu trošku oslabilo, Piráti naopak posílili. Výrazně si polepšilo hnutí SPD. Sociální demokraté zaznamenávají dlouhodobý postupný pokles podpory.

Průzkum proběhl ve dnech 21. 1. - 6. 2. 2020. Zúčastnilo se ho 1062 respondentů starších 18 let, kteří byli vybráni na základě kvót, aby byl vzorek reprezentativní.