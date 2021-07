Volby by v červenci vyhrálo ANO. Komunisté a koalice Spolu posílili

V červenci by volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo opět hnutí ANO, vyplývá z předvolebního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Na druhém místě by se umístila koalice Spolu, která od červnového průzkumu mírně posílila.

Kdyby se nyní v červenci uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny, zúčastnilo by se jich podle šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) 63 % občanů. Téměř čtvrtina voličů v průzkumu odpověděla, že by se voleb rozhodně nezúčastnili.

V rámci volebního modelu posléze CVVM zjišťovalo u více než 600 respondentů, komu by dali svůj hlas. Vítěznou pozici by opět obhájilo hnutí ANO, které by získalo 23,5 %. Náskok před koalicí Spolu, která by skončila jako druhá s 21,5 %, má nicméně jen malý.

Simulovaný výsledek voleb v červenci 2021

Třetí pozici by obsadila koalice Pirátů a STAN (21 %). Hnutí SPD by získalo 9 %, následovali by jej komunisté s 8 % a ČSSD s 6,5 %. Další strany by se do Poslanecké sněmovny nedostaly.

Ze srovnání červnového a červencového volebního modelu vyplývá, že mírně posílila koalice Spolu a komunisté, naopak Piráti a STAN trochu oslabili. Mírný pokles zaznamenalo i hnutí ANO a ČSSD. Podpora SPD zůstává téměř beze změny.





Srovnání volebního modelu v červnu a červenci 2021