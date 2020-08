Volby by vyhrálo ANO, TOP 09 by se nedostala do sněmovny

Nejsilnější stranou zůstává podle volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd (CVVM) hnutí ANO. Kdyby se volby konaly v červenci, získalo by 29 % hlasů. Na druhé místo postoupili Piráti. Do sněmovny by se dostalo osm ze stávajících devíti stran, neuspěla by TOP 09.

Pokud by se volby konaly v červenci, dorazilo by k volebním urnám 61 % dotázaných. Deklarovaná volební účast se tak dlouhodobě pohybuje mezi 60 a 65 % a odpovídá té reálné z posledních parlamentních voleb. To hlasovalo 60,8 % voličů.

Podle volebního modelu CVVM zůstává nejsilnější stranou hnutí ANO, kterému by vyjádřilo podporu 29 % voličů. Hnutí dosáhlo stejné podpory jako v červnovém volebním modelu CVVM. Změna je ale na druhém místě. Na to postoupili Piráti, které by volilo 14,5 % voličů. O měsíc dříve měli o procentní bod méně, naopak ODS si pohoršila o dva procentní body na 12 %.

Zatímco v červnu se na druhou a třetí nejsilnější stranu těsně dotáhla sociální demokracie, v červenci by ČSSD volilo 9,5 % voličů. Podpora KSČM zůstává stejná – 7,5 %. Před měsícem by s 5 % překročilo hranici nutnou ke vstupu do sněmovny jen hnutí STAN, teď s podporou 6,5 % a 6 % před ním skončily i KDU-ČSL a SPD.

TOP 09 by volilo 3,5 % voličů, oproti červnu to znamená zhoršení o jeden procentní bod. Pod čarou nutnou ke vstupu do sněmovny skončila také Trikolóra (2,5 %), a dále Zelení (1,5 %) a Svobodní (1 %).

Výzkumníci upozorňují, že u SPD a STAN není vzhledem k intervalům spolehlivosti a k váhání voličů mezi více stranami možné jasně říct, zda by překročily potřebnou 5% hranici. Výsledek ČSSD považují za narovnání výkyvu měření, protože se sociální demokraté vrátili na úroveň podpory z března 2020.

Volby do sněmovny nás čekají příští rok na podzim. Je možné, že voliči budou mít mnohem užší výběr, opoziční strany jednají o spolupráci. Mohly by vzniknout dva bloky, první tvořený Piráty a hnutím STAN, druhý pak ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Vyjednávání o volební spolupráci ale chtějí strany nechat až na dobu po říjnových krajských a senátních volbách.