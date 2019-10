Vyberte hrdiny: Zdravotní sestřičky, nebo dva zachránce žen na ulici

Hlasovat můžete na stránkách Nadace Adra od večera 27. 10. do půlnoci 3. 11. Hlasovací formulář najdete zde. Jméno držitele ceny bude vyhlášeno 6. listopadu v Rezidenci primátora hlavního města Prahy.

Zdravotní sestry - Kateřina Svobodová, Martina Hédervári a Eva Růžičková

Na oddělení hematologie pražské nemocnice na Vinohradech se 8. března 2019 před půlnocí střílelo. Čtyřiasedmdesátiletý muž s onkologickým onemocněním naprosto neočekávaně vystřelil na další dva nemocné, kteří s ním leželi na pokoji. Jednoho střelil do hlavy a ten okamžitě upadl do bezvědomí. Druhého pacienta postřelil. Střílejícího seniora zpacifikovaly tři zdravotní sestry, které se k pokoji neohroženě rozeběhly okamžitě po střelbě. Tam odzbrojily střelce, přivolaly policii a začaly s resuscitací těžce postřeleného muže. Pak už do nemocnice dorazily speciální policejní jednotky, které střílejícího seniora zajistily. Postřelený pětašedesátiletý muž se v nemocnici úspěšně léčil s onkologickým onemocněním, ale v důsledku tohoto zranění krátce nato zemřel. Zranění hlavy druhého nemocného nebylo naštěstí tak vážné. Podle policistů velmi vážně nemocný senior držel zbraň legálně. Převezli ho do vazební věznice, kde po několika týdnech na nemocničním oddělení zemřel. Statečné počínání sester, které nemohly v době střelby naprosto tušit, co se za dveřmi nemocničního pokoje stalo, kdo střílel a o jakou jde zbraň, je obdivuhodné.

Tomáš Kohoutek

Hodinu po půlnoci 27. dubna 2019 čtyřiatřicetiletý muž zaparkoval auto na Vinohradech v Praze a z neznámého důvodu začal okamžitě demolovat přenosné dopravní značky. Kopal do nich a povalil je na zem. Vandala proto okřikly dvě ženy, které šly okolo. Násilník proto obrátil svůj hněv proti nim. Hrubě je urážel a byl na ně sprostý. Jeho vulgarita vyvolala reakci dalšího náhodného svědka incidentu, který se žen gentlemansky zastal. Útočník okamžitě svou pozornost a agresi nasměroval na něj. Po několika ostrých slovech jednačtyřicetiletého Tomáše Kohoutka uhodil pěstmi, pak přidal kopance, což s malými přestávkami zopakoval dvakrát, načež napotřetí vytáhnul nůž. Tím pak bezbrannému panu Kohoutkovi po celém těle způsobil četná bodnořezná zranění. Útočník následně utekl domů, kde ho ale rychle vypátrali policisté. Nyní je už pan Kohoutek v pořádku.

Ladislav Bezděk

Navečer 23. srpna 2019 se v pražských Stodůlkách vracel z práce jednašedesátiletý Ladislav Bezděk. V parčíku si všiml mladého muže a asi padesátileté ženy. Domníval se, že žena má zdravotní problémy. Šel proto blíž, aby jim nabídl pomoc. Zjistil však, že mladík ženu škrtí, a proto ho rázně vyzval, aby toho nechal. Násilník sice již bezvládnou ženu pustil, ale začal ji surově kopat do hlavy. Pan Bezděk si proto stoupl mezi ně a mladíka opět vyzval k ukončení násilí. Ten přestal a po chvíli odešel. Zachránce se poté snažil ještě s kolemjdoucí ženou poskytnout oběti první pomoc a zavolat záchranku. Násilník se však vrátil s nožem a nejprve se jím snažil bodnout ležící ženu do hlavy. Pan Bezděk se mu znovu postavil do cesty. Násilník tedy nůž vrazil do krku jemu a další bodnutí mu zasadil do zad. Pak pobodal i ženu v bezvědomí. To se ale už objevili další lidé a agresor utekl. Nebýt pomoci pana Bezděka, žena by brutální útok nepřežila. To již na místě byli záchranáři a oba velmi těžce zraněné odvezli do nemocnic. Mezitím policie s pomocí svědka našla nedaleko stále ozbrojeného násilníka, který při zatýkání kladl značný odpor. Poté se ukázalo, že je to osmnáctiletý cizinec. Oba zranění jsou nyní již v pořádku.