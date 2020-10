Vyberte svým hlasem držitele Ceny Michala Velíška 2020

Tři finálové příběhy, které vybral výbor Ceny Michala Velíška z více jak 80 obdržených nominací, byly 25. října 2020 představeny TV Nova v pořadu Střepiny. Zde je jejich stručný popis.

Vlastimil Zajíček a Pavel Kott

Rychlý a odvážný zákrok Vlastimila Zajíčka (27) a Pavla Kotta (49) pomohl zachránit život čtyřčlenné posádce osobního auta, které odpoledne 17. ledna 2020 po střetu s protijedoucím autem spadlo do rybníka v Herstošicích u Bochova na Karlovarsku.

Oba muži viděli v obci vážnou nehodu dvou aut. Když jedno poté skončilo navíc v rybníku, na nic nečekali a běželi na pomoc. Ledová voda začala rozbitými okny rychle plnit kabinu, a tak se bez ohledu na chladné počasí okamžitě vrhli k potápějícímu se vozidlu. Tři zraněné se jim podařilo dostat na břeh, ale poslední dívka stále zůstávala v autě zaklíněná.

Vlastimil Zajíček, jehož za nohy jistil Pavel Kott, se proto potápěl otevřeným kufrem auta k uvězněné dívce, aby ji dostal nad hladinu. Až po několika marných pokusech se mu to podařilo. Zázemí se následně všem, zachráněným z obou vozidel i zachráncům, dostalo v domě pana Zajíčka. Zasahující hasiči jednoznačně vyhodnotili, že životy posádce potopeného auta se podařilo zachránit pouze díky odvaze a rozhodnosti těchto mužů.

Ivo Raisr

Jen pohotová reakce Iva Raisra (41) zabránila, aby ráno 16. září 2019 u Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku nehavaroval plně obsazený autobus.

Na lince Liberec – Praha ve 100km rychlosti nečekaně zkolaboval řidič autobusu. Pan Raisr, jenž jel v tomto spoji náhodou, v té chvíli pracoval na notebooku, ostatní cestující si četli či pospávali. Vozidlo s téměř padesáti cestujícími nabouralo na čtyřproudé vozovce do svodidel tak silně, že se bezvládné řidičovo tělo zhroutilo pod volant a vůz začal v serpentinách nekontrolovatelně kličkovat. Hrozilo, že se zřítí ze srázu. Ivan Raisr, třebaže neuměl řídit autobus, se okamžitě rozhodl a skočil za volant. Řidič v bezvědomí měl však zaklíněné nohy v pedálech, takže nešla sešlápnout brzda.

Odvážný muž proto křičel na ostatní cestující, aby řidiče vytáhli do uličky a zavolali záchranku. Asi po kilometru jízdy dovezl autobus na parkoviště u benzinové pumpy. To už na místo jeli záchranáři a policisté. Ti uvedli, že svým činem Ivo Raisr zamezil zraněním cestujících a pravděpodobně zachránil i jejich životy.

Petr Marák

Pouze díky bleskovému jednání Petra Maráka (45) se večer 15. srpna 2020 rodinná oslava v Otaslavicích u Prostějova na Olomoucku nezměnila v tragédii, při níž mohl zemřít malý chlapec.

Na velké narozeninové párty, která probíhala na zahradě rodinného domu až do tmy, si děti hrály na babu. Osmiletý Ondra během hry vyskočil na dřevěný poklop septiku, který se s ním nečekaně zbortil. Chlapec padal nejprve asi 2,5 m dlouhou šachtou, kterou se ocitl v 3,5 m hluboké jímce. Jeho pád naštěstí zahlédly děti a okamžitě zavolaly dospělé.

Zatímco někteří běželi pro žebřík, tak P. Marák zorganizoval záchranu. Požádal přátele, aby ho drželi za ruce, že se spustí do šachty. Mínil, že se chlapec chytí jeho nohou, a tak se dostane rychle ven. To se však Ondrovi po několika marných pokusech nepodařilo. P. Marák proto za ním do žumpy skočil. Zachytil ho a snažil se, aby měl vystrašený hoch alespoň hlavu nad splašky do té doby, než se po spuštěném žebříku dostali oba nahoru do bezpečí. Až na podchlazení chlapec nešťastný pád přežil bez zranění. Přítomní se shodli, že nebýt pana Maráka, dítěti by do příjezdu profesionálů určitě došly síly.

Datum slavnostního zveřejnění jména 15. držitele ceny poznamenala vládní opatření vztahující se k zamezení pandemie coronaviru. Představení všech finalistů a předání hlavní ceny jednomu z nich v Primátorské rezidenci na Mariánském nám. č. 1 v Praze se uskuteční, jakmile to bude možné. O přesném termínu vás budeme informovat na webu Nadace ADRA.