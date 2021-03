Konec vyšetřování! Policie uzavřela případ záhadné smrti Jana Masaryka

Záhada noci na 10. března 1948 zřejmě zůstane neobjasněna. Smrt československého ministra zahraničí Jana Masaryka se policistům z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu nepodařilo objasnit, a tak případ odložili.

"Ani v průběhu doplňujícího šetření nebyly zjištěny nové skutečnosti, které by mohly vést k přesvědčivému závěru ohledně smrti Jana Masaryka,“ vysvětlil pro iRozhlas.cz dozorující státní zástupce Michal Muravský.

Jan Masaryk zemřel po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Policisté pracovali se třemi verzemi jeho smrti - vražda, sebevražda a nešťastná náhoda. Ani jednu z nich se ale podle Muravského expertům nepodařilo jednoznačně prokázat, ani vyloučit.

Policisté z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu případ Jana Masaryka znovu otevřeli na podzim 2019 poté, co obdrželi nahrávku s výpovědí policisty Vilibalda Hofmanna. Právě on byl na místě neštěstí mezi prvními. Stěžejní pro zahájení nového vyšetřování bylo jeho prohlášení, že se s tělem hýbalo. Vyšetřovatele na přes 50 let staré audio upozornila badatelka Václava Jandečková.

Druhý podnět k prošetření případu pak přišel od dvojice badatelů Jana Špičky a Martina Čermáka. Těm se podařilo zjistit, že Masaryk mohl z okna vypadnout sám, čímž zpochybnili závěry znalců z let 2001 a 2003, podle kterých šlo o vraždu.

