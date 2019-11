Tomáše našli ubodaného, policie obvinila jeho kamarádku Juditu (16)

"Vyšetřovatel Krajského ředitelství PZ v Žilině návrhem na podání obžaloby ukončil vyšetřování obzvlášť závažného zločinu vraždy, ze kterého je obviněna 16letá Žilinčanka," potvrzuje na facebooku žilinská policie. Spis už byl předložen dozorujícímu prokurátorovi.

Oba studenti prý byli dobří přátelé. O zločinu informoval slovenský zpravodajský web tvnoviny.sk.

Tomáš, student gymnázia, v květnu podlehl četným bodným ranám v luxusním bytě na žilinském sídlišti. Z činu byla podezřelá jeho spolužačka Judita, která po činu tvrdila, že s nimi byla na místě ještě třetí osoba, konkrétně odpočtář elektřiny, který dle jejích slov měl za útokem stát. Policie ale pro toto tvrzení nenašla žádné důkazy a dívku obvinila z vraždy.

Judita byla vzata do vazby poté, co byl v jejím pokoji nalezen nůž, kterým byl Tomáš zavražděn. Vyšetřování prokázalo, že DNA na noži patřila pouze Tomášovi a jeho spolužačce. Ta byla po činu hospitalizována v nemocnici kvůli zraněním na obou rukou. Z té putovala do vazby, kde dle jejích slov trpěla a ve snaze dosáhnout propuštění na svobodu napsala dopis soudci. "Pusťte mě na svobodu. Slibuji, že budu vést řádný život," stálo v něm.

Judita strávila více než pět měsíců ve vězeňské nemocnici v Trenčíně, dnes soud rozhodl, že zůstane ve vazbě.