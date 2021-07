Vysmahni, totál lůzr, vy**rání. Klaus ml. se pustil na facebooku do lidí

Klaus mladší na facebooku upustil uzdu slušnému chování, domnívají se jeho sledující. Řadě z nich totiž od poslance přicházejí nevybíravé zprávy.

"Pivo, párek, fotbálek. A oranžoví bojovníci proti rasismu můžou v klidu odejít ze hřiště a táhnout domů," narážel Klaus ml. na nedělní prohru nizozemského týmu s Českem ve fotbale. "Asi jste moc nesportoval. Já měl k soupeři vždy respekt a po výhře jsem je nikdy nezesměšňoval, to dělá pouze slaboch," napsal synovi experezidenta Josef.

A dočkal se rázné reakce: "Pochybuju, že jsi něco někdy vyhrál. Dle profilovky vypadáš na totál lůzra."

U jedné jaderné odpovědi ale Klaus ml. neskončil, na jeho profilu je jich celá řada. "Hlavy vy buďte v klidu, nějak to dopadne. Jistě se objeví nějaká stránka, kam budete moct chodit vy**rat," napsal Petrovi, který vtipkoval o tom, že se už poslanec nebude muset po podzimních volbách stresovat.

Omluvit se? Je to miliarda ku jedné

"Bohužel v politice jste přistoupil na styl nadávání všem a na všechno. To vás učinilo obtížně volitelným. Zřejmě si to uvědomujete, a proto jste působení v politice ukončil. Tak ať vám to v civilu šlape," popřál mu Roman. Politik to ale nepřivítal s nadšením. "Vysmahni," odvětil Klaus ml.

Ten se domnívá, že chyba není na jeho straně. "To jsou takové skupiny lidí, které nemají co jiného na práci, než někoho urážet, furt něco přetáčet. Už mi to prostě lezlo na nervy," vysvětlil TN.cz, proč se v reakcích na některé komentáře přestal krotit.

"Třetina lidí mi píše něco o tom, že mám postiženej obličej, třetina, že jsem agent, a třetina se snaží otáčet něco, co jsem vůbec neřekl. Na to potom člověk prostě reaguje," pokračoval.

Klause ml. nezajímá, co si o něm lidé budou kvůli takovým zprávám myslet. "Je mi to jedno. Už mi ty lidi lezli na nervy. Ale neřekl bych, že mi ruply nervy. Až se mi ti lidi omluví, pak to můžu třeba nějak srovnat, je to ale miliarda ku jedné," uzavřel s tím, že o prominutí v dohledné době rozhodně nikoho žádat nebude.

Václav Klaus mladší se v březnu vzdal funkce předsedy Trikolóry a oznámil, že na podzim už nebude kandidovat a z politiky se stáhne. Tento týden se však objevil ve stínové vládě koalice Trikolóry, Svobodných a Soukromníků jako ministr školství. Zůstává tak otázkou, jak to s jeho odchodem dopadne.

