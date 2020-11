Schillerová obrátila, vyšší sleva na poplatníka asi nebude. "Schválit to byla chyba."

Poslanci v noci na pátek schválili kromě zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmu také zvýšení daně na poplatníka. Změny v daňovém balíčku prosadili zákonodárci z hnutí ANO, ODS, KSČM a SPD.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v sobotu prohlásila, že větší sleva by byla chybou. "Zvýšení slevy na poplatníka, které bylo schváleno společně se snížením daně z příjmu, je podle mého názoru chyba. Mít obojí prostě není možné. Požádám proto Senát, aby návrh upravil a zvýšení slevy vypustil," uvedla Schillerová na twitteru.

Daň by se podle schváleného návrhu z dílny Mikuláše Ferjenčíka (Piráti) zvýšila ze stávajících 24 840 korun na výši průměrné hrubé mzdy z předminulého roku. V roce 2018 dosáhla průměrná mzda 31 885 korun.

"Pokud by se to nestalo, znamenalo by to pro veřejné rozpočty ztrátu 130 miliard, pro obce 31 miliard a pro kraje 12 miliard korun. Budu proto apelovat na senátory, aby balíček v této podobě vrátili Sněmovně s návrhem na vypuštění návrhu na trvalé snížení slevy," doplnila ministryně financí.

Dopady na státní rozpočty přitom Schillerová na 130 miliard vyčíslila na žádost lidoveckých poslanců už během jednání ve Sněmovně. Označila je však za celkové, nikoliv pouze za nárůst slevy na poplatníka. Ta by podle ní kasu vyšla na 35 miliard.

Pokud by se to nestalo, znamenalo by to pro veejn rozpoty -130 mld., pro obce - 31 mld. a pro kraje -12 mld. K. Budu proto apelovat na sentory, aby balek v tto podob vrtili @snemovna s nvrhem na vyputn nvrhu na trval snen slevy. — Alena Schillerov (@alenaschillerov) November 21, 2020

Obrat u Schillerové nastal po bezmála dvou dnech. Na páteční schůzi takovou díru v rozpočtu za chybu ještě nejspíš nepovažovala.

O navýšení slevy se hlasovalo ještě před superhrubou mzdou a snížením daně z příjmu. Ta má dosahovat 15 procent a pro vysokopříjmové skupiny 23 procent.

Žádná ze schválených změn zatím není definitivní. Teď bude záležet na postoji Senátu. Pokud bude se zrušením superhrubé mzdy a snížením daní, potažmo i se zrušením slevy na poplatníka navzdory žádosti Schillerové souhlasit, bude daňový balíček potřebovat ještě podpis prezidenta Miloše Zemana.

Podívejte se na reportáž TV Nova o zrušení superhrubé mzdy a snížení daní: