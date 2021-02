VÝSTRAHA: O víkendu napadne několik centimetrů těžkého sněhu. Může se tvořit ledovka

Meteorologové předpovídají, že by do nedělního rána mohlo napadnout až 10 centimetrů mokrého a těžkého sněhu. Vyhlásili žlutý, tedy nízký stupeň nebezpečí, a to od sobotních 10 hodin až do nedělních 6 hodin ráno.

"Očekávají se komplikace při chůzi, v dopravě, zásobování apod. V případě mokrého sněhu dochází ke škodám na stromech a lesním porostu, drátech elektrických vedení a k výpadkům v energetice. Při cestování se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně," informuje Český hydrometeorologický ústav.



Důležité je hlavně nezapomenout na zimní výbavu, při cestách do hor i sněhové řetězy. Nutné jsou podle meteorologů také zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku. Na horách je třeba dodržovat pokyny Horské služby.



Od sobotního večera hrozí na většině území Česka bezprostřední tvorba silné ledovky při mrznoucím dešti. Výstraha platí od sobotní desáté hodiny večerní až do nedělního večera. Meteorologové upozorňují, že hrozí nebezpečí četných úrazů při chůzi a vysoká nehodovost. "Možné lámání větví stromů. Doporučuje se omezit vycházení ven a jízdy autem jen na nezbytné případy. V případě nutnosti jízdy sledovat dopravní zpravodajství a jezdit mimořádně opatrně. Počítat s výrazným prodloužením doby jízdy,“ dodává ČHMÚ.

VÝSTRAHA PŘED SNĚHEM A LEDOVKOU:

Výstraha před ledovkou platí pro Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj (Hranice, Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šternberk, Uničov, Zábřeh), Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj (Bílovec, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Kopřivnice, Nový Jičín, Odry, Třinec, Vítkov).

