WhatsApp chystá velkou novinku! Lidem má výrazně usnadnit chatování

Nové možnosti a vzhled. WhatsApp chystá změny pro hlasové zprávy. Ty fungují tak, že kliknete na ikonku mikrofonu a místo toho, abyste vše museli složitě vypisovat, tak to nadiktujete a adresátovi zašlete jako zvukovou stopu.



V současnosti jsou možnosti zvukových zpráv poměrně omezené. Když ji nahrajete, tak si ji už nemůžete přehrát, a aniž byste tak věděli, jak zníte, ji musíte poslat, či smazat. Přehrát a smazat si ji můžete až po odeslání, což ovšem není úplně ideální.



Nová vychytávka by měla odstranit právě tento problém, jak informovat portál o aplikacích pro Android i iOS wabetainfo.com.

Anketa Používáte zvukové zprávy ve WhatsAppu? Ano 17 8 hlasů Ne 83 39 hlasů Hlasovalo 47 lidí.

Mělo by být možné si nahrávku poslechnout ještě před odesláním. Navíc by se graficky znázornila zvuková stopa v podobě vln dle toho, jak bude mluvit. Jak to má případně vypadat v reálu se můžete podívat ve videu níže:



Změny mají být dostupné jak pro Android, tak pro iOS. Přesné datum zpřístupnění ale ještě nebylo oznámeno.