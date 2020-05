Z hradeb vykukuje tajemná hlava! Historici si lámou hlavu, kdo ji tam dal

Historické centrum Jihlavy skrývá další tajemnou pozoruhodnost. Síť podzemních chodeb je mezi milovníky záhad a tajemství proslulá. Teď přibyla další záhada. Do jedné části opevnění je vložena socha, která na místo rozhodně nepatří. Jak se tam dostala? To nevědí historici ani starousedlíci.

Jihlavské historické hradby. Od 13. století chránily město. Skrývají v sobě ale i jedno na první pohled jen těžko odhalitelné tajemství, hlavu sošky vloženou přímo do opevnění. Dodnes o ní nevěděli ani starousedlíci, kteří po parkánu denně procházejí.



"Že by to tam bylo, jsem nikdy neslyšel od nikoho, ani jsme si toho nevšiml, i když jdu okolo," řekl jihlavský rodák Jaroslav Dvořák.



Kdo hlavu sošky do jihlavských hradeb umístil, neví ani historici. "Nevím o nikom, kdo by věděl, kdo to tam dal a kdy přesně se to stalo," přiznal historik Martin Kos.



Nelze prý přitom vyloučit, že v hradbách jsou kromě hlavy ukryté i další části sochy. Hlava sošky je už obrostlá mechem, musí tam být vložena nejméně desítky let.



Naposledy se historické opevnění rekonstruovalo v 60. letech minulého století. "Zřejmě v té době rekonstrukce a opravy hradeb někdo nám neznámý malou hlavičku do hradeb vložil. Někdo si udělal radost, tak prostě přidal něco jakoby tajemného do jihlavských hradeb," dodal Kos.



Každopádně historici hlavu sošky v opevnění nechají, ať si prý lidé z Jihlavy i turisté mají zase o čem povídat.