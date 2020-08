Z občanek zmizí rodné číslo. Nahradí ho čip s fotkou obličeje a otisky prstů

Důvodem k výměně klasických občanek za nový typ jsou bezpečnostní opatření proti terorismu, které zavádí Evropská unie. Součástí průkazů budou i nové ochranné prvky. Státní tiskárna cenin se na změny dle vyjádření jejího ředitele Tomáše Hebelky už chystá.

Součástí nových občanek bude bezkontaktní čip s anténou obsahující biometrické údaje a budou označené vlajkou EU. Z doposud uváděných údajů naopak zmizí akademický titul, který podle ministerstva vnitra nemá žádný význam při prokazování totožnosti. Chybět bude i rodné číslo.

K identifikaci majitele dokladu povede jeho jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. "Identifikátor rodného čísla je pozůstatkem, anomálií z dob Československa," tvrdí Petr Mlsna, náměstek ministra vnitra pro legislativu.

Tzv. eObčanku, tedy doklad s kontaktním elektronickým čipem, který kromě identifikace umožňuje i elektronický kontakt s úřady, mají Češi k dispozici již nyní. Zažádat o něj mohou u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Zájem lidí o využití eObčanky a přístup k Portálu občana, který umožňuje online vyplnění a odeslání daňového přiznání či zjištění stavu bodového konta řidiče, je však minimální. Ministerstvo vnitra na září plánuje kampaň, která by měla zájem o eObčanky podpořit.

"Nabídka služeb Portálu občana je omezená a velká část služeb vyžaduje zřízení datové schránky. Ministerstvo vnitra prezentovalo dostupnost 100 elektronických služeb, ve skutečnosti bylo na portálu jen 29 služeb státní správy využitelných občany. Započítalo totiž i ty služby, na které portál jen přesměrovává, například Daňový portál nebo Českou správu sociálního zabezpečení," popisuje Nejvyšší kontrolní úřad.

Doklad vybavený čipem je aktuálně možné použít například k vyzvednutí léků na předpis. Slouží i jako doklad pro e-recepty. Lékárníkům usnadní práci zejména ve chvíli, kdy zákazník přijde s větším množstvím receptů.

Nejnovější typy občanských průkazů by měly být vydávány nejpozději do dvou let. Jejich zavedení se týká všech zemí EU. Nové občanky by mělo být možné snadněji spárovat s mobilním telefonem. To aktuálně vyžaduje bluetooth čtečku čipových karet, která přijde i na několik tisíc. Navíc ji nepodporuje každý operační systém.

Podle mluvčí ministerstva vnitra Hany Malé není třeba se čipů v dokladech obávat. "U kontaktní technologie je jasné vyjádření vůle občana dáno vložením průkazu do čtečky," tvrdí Malá.

V sousedním Německu zašla digitalizace ještě dál. Občanský průkaz tam bude možné bezpečně nahrát do telefonu. Pro nahrání dokladu stačí telefon přiložit k občanskému průkazu a zadat pin, případně občanku pouze vyfotit. Bezpečnost dat zajišťuje mezinárodně uznávaný standard Secure Element (eSE). Mobilní občanka tak bude v bezpečí i v případě krádeže telefonu.