Za absenci roušky až 10 tisíc pokuta. Mnoho lidí si ji přesto odmítá nasadit

Martině Zbořilové, která roušku odmítá nosit kvůli astmatu, zůstala jako vzpomínka na incident ve vlaku jen účtenka – celkem 4600 za zpoždění soupravy, ze které ji vyvedla policie. Takovýchto zbytečných konfliktů v posledních dnech přibývá.

V Praze si v metru muž tak dlouho odmítal nasadit roušku, až skončil na zemi v poutech. Pražští strážníci řešili od začátku září už dva tisíce podobných případů. U některých lidí domluva nestačí. "V okamžiku, kdy stupňoval svoji agresivitu, nezbylo než použít donucovacích prostředků," uvedli strážníci.

Zatímco na jaře lidé roušky hromadně šili, teď se tvoří skupiny radikálních odmítačů. Jeden z nich v Brně polepil letáky tramvaj a cestující vyzýval, aby roušky sundali. Dopravní podnik se snaží naopak cestující přesvědčit, aby se před nákazou sami chránili.

"Naši řidiči a revizoři na toto nařízení cestující upozorňují, ale to je asi tak vše, co můžou dělat," říká mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková. Policie trestá pokutou hlavně ty, kteří porušují nařízení opakovaně.

V poslední době se hlídky setkávají s lidmi, kteří roušky odmítají z přesvědčení. "Včera se strážníci zabývali situací, kdy si roušku odmítala nasadit obsluha v jednom z barů a personál tvrdil, že je to omezování svobody," prozradil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Za chybějící roušku mohou strážníci udělit pokutu až deset tisíc korun. Většina lidí to odmítá a případy tak končí ve správním řízení. Provinilci se před úřady často vymlouvají například na astma, ale to v seznamu výjimek vydaných ministerstvem není. Nosit roušku nemusejí například děti do dvou let nebo lidé se sníženým intelektem.