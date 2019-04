Bič na směnárny? Reportérka dostala za euro směšnou sumu!

Na pražském Letišti Václava Havla je jen jediná směnárna. Ta však nabízí euro za osmnáct korun. Biti jsou na tom hlavně turisté, kteří hned po přistání potřebují směnit peníze. Na vlastní kůži si to vyzkoušel i štáb televize Nova.

Na pražském letišti se pokusila reportérka TV Nova Jana Schillerová směnit českou tisícikorunu za eura. Byla zvědavá, kolik za ni dostane. Vydala se proto k přepážce na Terminálu 1. "Tady to podepište, vaše peníze," řekla slečna ve směnárně anglicky a vydala eura.

Za tisíc korun dostala reportérka 33 euro a 20 centů. Ty dále vyměnila zpět na české koruny. Za jedno euro obdržela 18 korun. To znamená, že Jana měla najednou místo tisícovky v ruce zhruba 600 korun.

Směnárna sice nabízí nulový poplatek za směnu, kurz má však osmnáct korun za euro. Tedy o osm korun méně, než kdyby je turisté měnili někde jinde. V tom případě by ušetřili 386 korun.

Při každé výměně dostala reportérka ve směnárně stvrzenku, ve které se však nikdo nevyzná. Díky novým pravidlům mají teď lidé právo odstoupit od smlouvy do tří hodin a získat peníze zpět. Opatření chrání klienty před nekalými praktikami a vztahuje se na částky do tisíc eur.

Slečna za přepážkou směnárny nakonec peníze vrátila. Na pomoc si však musela zavolat kolegu, podle kterého je to hodně papírování.

Provozovatel směnárny se ale hájí tím, že se jejich ceny neliší od jiných turistických destinací ve světě. Samotné letiště prý ceny regulovat nemůže. "Tuto možnost má jen Česká národní banka (ČNB). Firma vyhrála velmi přísné koncesní řízení," řekl mluvčí Letiště Václava Havla Roman Pacvoň.

"Po nedávné změně zákona je kurz de facto jediným nástrojem, kterým by si měly směnárny konkurovat,“ vysvětlila mluvčí ČNB Markéta Fišerová.

Chyba je tedy prý na straně zákazníka. Ten by si měl zjistit aktuální směnný kurz. Spousta turistů, kteří přilétají do Česka ale nemluví anglicky nebo přejíždějí rovnou do jiných měst, tudíž nezbývá jiná šance než vyměnit peníze na letišti.

Ministerstvo financí se proti nekalým praktikám směnáren snaží už dlouhou dobu bojovat a od letošního dubna zpřísnilo podmínky. Zákazníci mohou od směny odstoupit do tří hodin, případně do tří pracovních dnů v případě, že si peníze měnili v automatu.