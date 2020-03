Za návraty Čechů z ciziny stát zaplatil přes 50 milionů, další lety chystá

Přes 51 milionů muselo už ministerstvo zahraničních věcí zaplatit za mimořádné letecké speciály, kterými se vraceli po uzavření hranic čeští občané do vlasti. V sobotu na to upozornil portál Zdopravy.cz, který data získal z registru smluv. Vláda na mimořádné lety vyhradila 111 milionů korun.

Repatriační let vyjednaný ministerstvem zahraničí je mnohdy jediným způsobem, jak se lze z dané destinace dostat. Do Česka sice ještě létá několik posledních pravidelných linek, třeba z katarského Dohá nebo z Londýna, jenže země, kde Češi uvízli, často mezinárodní lety zcela zakázaly.

Největším „dodavatelem“ je pro stát česká letecká společnost Smartwings. Stát s ní uzavřel rámcovou smlouvu a Smartwings už pro ministerstvo zajistily deset letů. Ministerstvo musí samozřejmě zaplatit i prázdný přelet do destinace, kde letadlo Čechy vyzvedne, případně prázdný návrat letadla zahraničního dopravce.

Smartwings ovšem měly jednu výhodu, na zimu měly pronajatá letadla do Kanady, ty tak mohly využít pro lety z Karibiku a Jižní Ameriky a ministerstvo ušetřilo na prázdném přeletu. Přesto jdou náklady do milionů, třeba let, který vyzvedl Čechy v kolumbijské Bogotě a na Kostarice stál přes 8 milionů. Na podobnou částku vyšel let na Filipíny. Nevýhodou je, že Smartwings nemají dálkové letadlo a tak musí stroj s Čechy při dlouhých cestách i několikrát tankovat.

Proto stát využívá i zahraniční dopravce. Vietnamská společnost Bamboo Airways, která měla letos zahájit lety mezi Prahou a Hanojí, měla premiéru tento týden. Kromě zhruba 200 Čechů Boeingem 797 přiletělo také 33 Němců, 10 Švédů, 9 Slováků, 7 Slovinců, 7 Nizozemců, 4 Maďaři, 3 Rakušané, 2 Belgičané, a po jednom občanovi Itálie, Španělska a Řecka.

"Ministerstvo zahraničí nicméně v cizích zemích nezařizuje jen repatriaci uvízlých Čechů, popř. občanů jiných států, chceme maximálně využít kapacit letadel i k přepravě zdravotnického materiálu. Ve Vietnamu jsme díky vyjednané výjimce u tamní vlády nakoupili 500 tisíc roušek," vysvětlil také ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Další Češi se vrací do vlasti díky spolupráci s jinými státy EU. Němci přivezli Čechy z Jordánska, Poláci nabídli svoji kapacitu na letech ze Srí Lanky, Bali a Saudské Arábie. Maďaři zase přepraví Čechy z Izraele.

Další lety budou pokračovat i v nadcházejících dnech. V neděli a v úterý přiletí letadla z Thajska. Kromě Čechů v neděli přiveze také 8 tun zdravotnického materiálu, který čeští diplomaté nakoupili v Malajsii.

"Díky našemu zastupitelskému úřadu v Kuala Lumpur se podařilo zajistit například téměř 8 tun ochranných rukavic a rychlotestů od malajského výrobce," dodal Petříček. Diplomaté se snaží sehnat také plicní ventilátory.

Další Češi se do vlasti dostali díky vojenskému speciálu. Ten přivezl třeba krajany z Pobaltí. Po zemi se kvůli uzavření polských hranic dostat do Česka nemohli. Z jiných zemí svážejí Čechy autobusy. Na rozdíl od speciálních letů, za jejichž využití nic platit nemuseli, si ale lístky na autobus musí normálně koupit.

