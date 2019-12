"Zazdili" jste prohlídku? Zubaři pokutují nespolehlivé pacienty!

Pacient, který "zazdí" dohodnutou dobu ošetření, může pro lékaře představovat komplikaci z hlediska organizace práce i jeho příjmů. Někteří zubaři tak požadují po pacientech za nedodržení sjednaného termínu zaplacení smluvní pokuty. Výše takové pokuty se může pohybovat i v řádu několika set korun.

Takový "trest" pro nezodpovědné pacienty je prý právně přípustný, pokud jsou splněny určité podmínky. Není v tomto případě důležité, jestli je lékař smluvním partnerem zdravotní pojišťovny, nebo ne.

"Podle obecných zákonů má lékař nárok žádat náhradu škody, když pacient nepřijde, a ta škoda má nějakou hodnotu. Tu je obtížné vyčíslit, takže to řada ordinací řeší tak, že dopředu domluví nějakou fixní částku. To se týká všech lékařů," uvedl prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

Takové řešení vede k tomu, že "spořádaní" pacienti na své termíny řádně dochází a v případě, že se dostavit nemohou, se omluví. Pokuty se většinou týkají lidí, kteří vynechávají termíny bez upozornění opakovaně. Lékaři státních institucí si tak často objednávají více pacientů, protože automaticky předpokládají, že někteří nedorazí.

Šmucler tuto problematiku přirovnal k aerolinkám, které také prodají víc letenek, než je míst, protože vědí, že někdo nepřijde. "Když pacientům zavoláme, řeknou, že měli třeba termín u holiče, nebo že byl zajímavý fotbal v televizi," dodal Šmucler.

Pokud pacienti onemocní, nikdo z lékařů je za to netrestá. Pokud by je odmítl ošetřit proto, že předtím nechodili na řádné termíny prohlídek, musela by se situace řešit soudně. Dotyčný by musel podat stížnost na Stomatologickou komoru. Ta pak kontroluje jak lékaře, tak samotného pacienta, a řeší například i to, kolikrát nepřišel na smluvený termín.

"Pokud by smluvní lékař zdravotní pojišťovny po pacientovi požadoval zaplacení za službu, kterou má 'nasmlouvanou' se zdravotní pojišťovnou, porušoval by jak právní předpisy upravující veřejné zdravotní pojištění, tak smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, kterou uzavřel se zdravotní pojišťovnou. K poskytnutí 'nasmlouvané' služby však za dané situace nedošlo, protože se pacient k ošetření nedostavil," vysvětlil systém pokut mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Vlastimil Sršeň.

Z toho důvodu nemůže zdravotní pojišťovna takový postup lékaře kontrolovat ani postihovat. Práva a povinnosti lékařů i pacientů v tomhle případě určuje občanský zákoník. Lékař může vyžadovat úhradu smluvní pokuty pouze v případě, že byl pacient prokazatelně informován, za jaké situace mu vzniká povinnost ji lékaři zaplatit a jaká bude její výše.

S tímto postupem musí pacient vyslovit souhlas. Lékař také musí pacientovi zpřístupnit ceník hrazených služeb ještě před vstupem do ordinace, například jeho vyvěšením v čekárně.

Lékař nemůže ale ošetření pacienta podmiňovat tím, že musí nejprve souhlasit se smluvní pokutou. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování pacientům zaručuje právo na svobodnou volbu lékaře.

Naopak lékař, kterého si pacient vybere, má právo ho odmítnout přijmout do péče, ale pouze z těch důvodů, které udává zákon. Nesouhlas se smluvní pokutou mezi těmito důvody uvedený není.

Placení pokut za nedodržení termínu je běžné například v Praze, a to už zhruba patnáct let. Lékaři na venkově sankce postupně zavádí taky. Na západě jde o běžnou věc a čeští lékaři se to teprve pomalu učí. K rozšíření systému pokut došlo poté, co začaly pojišťovny požadovat objednávání pacientů.

"Doktora stojí cca 1 500 korun, když mu pacient nepřijde. Když by to chtěl někdo řešit populisticky, není problém vytvořit kód "pacient nepřišel" a pojišťovna dá třeba tisíc korun. Když si stát řekne, že tohle nebude chtít, tak by měl zaplatit tu vzniklou škodu on. Doktor nahlásí, že mu pacient nepřišel bez omluvy a stát mu zaplatí 1 500 korun. Mělo by se to vyřešit na celostátní úrovni," uzavírá Šmucler.