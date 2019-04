Zabil maminku, teď chce sám děti! Rodina oběti nevěří jeho stížnosti

Britský vrah by si měl odpykat ještě 25 let vězení, touží ale po dítěti se svou partnerkou. Protože ale nemá povoleny soukromé návštěvy, žádá o to, aby mohl darovat sperma a přítelkyně byla oplodněna uměle. Rodina jeho oběti tomu nemůže uvěřit.

Aaron Newman byl odsouzen k 31 letům vězení poté, co v roce 2013 s komplicem Aaronem Powerem zastřelil mladou maminku Hayley Pointonovou. Podle policie byla dvojice najata, aby zabila Hayleyina přítele Nigela Barwella, ten ale utekl a muži zasáhli ji.

Teď si Newman postěžoval vězeňskému časopisu Inside Time, že jeho partnerka s ním nemůže otěhotnět, protože má za mřížemi strávit ještě 25 let. Tvrdí, že úřady porušují jeho právo na to, aby se stal otcem. Píše o tom i portál metro.co.uk.

"Jako vězeň, který nemá žádné děti, bych měl mít právo počít přirozeně nebo umělými prostředky," uvedl Newman a navrhl systém, ve kterém by byla odměnou za poslušné chování soukromá návštěva rodiny nebo partnerky.

"Mohlo by to být dvakrát za rok a třeba na půl hodiny. Muselo by jít o vaši partnerku nebo manželku a nesměli byste být zrovna trestáni za neposlušnost nějakou dobu předtím, jinak tohle privilegium ztratíte. Násilí ve vězení by se snížilo," myslí si 28letý vězeň.

Rodina jeho oběti ale nemůže uvěřit, že si něco takového Newman vůbec dovolí navrhnout. "Proč by měl mít děti, když ty Hayleyiny musí vyrůstat bez matky? Právo na otcovství ztratil ve chvíli, kdy zavraždil moji dceru. Je to směšné. Měl by být vykastrován," prohlásila Hayleyina matka Kerry Pointonová.

Umělé oplodnění musí vězňům schválit příslušný státní tajemník. Podle ministerstva spravedlnosti jsou žádosti posuzovány velice přísně. Pokud by Newman možnost dostal, stal by se teprve 11. britským vězněm, kterému se to poštěstilo.