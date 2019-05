Zadáváte na internetu své osobní údaje? Na tohle si dejte pozor!

Život bez internetu si mnoho z nás už ani nedovede představit. Často však na něm zveřejňujeme svá osobní data, ty však mohou být zneužita. Co vše jsou ale jsou osobní údaje a na co si dát pozor?

V květnu loňského roku vstoupilo v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů. To je většině lidí známé jako GDPR. Nařízení přimělo firmy více dbát na zabezpečení osobních údajů. Tím je každá informace, na základě které lze identifikovat konkrétního člověka.

Může jím být jméno a příjmení, adresa, datum narození i rodné číslo, ale také IP adresa nebo fotografie, pokud z ní lze určit vyfocenou osobu. Soudy také již dříve zařadily mezi osobní údaje mobilní číslo či emailovou adresu, protože umožňují se s jejich majitelem spojit v reálném čase, což je základní cesta k tomu, jak se někomu dostat do soukromí.

Pokud tak po vás někdo na internetu bude chtít osobní údaje, měl by vám při jejich získávání vždy sdělit svou totožnost a kontaktní údaje.

"Měl by vám objasnit, proč a na co údaje požaduje, a také na jakém právním základu je bude zpracovávat – nejčastěji na základě smlouvy nebo souhlasu. Dále by vám měl sdělit, jestli údaje bude někomu předávat, jak dlouho je bude mít uloženy a poučit vás o právech, která k nim podle GDPR máte," vysvětluje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest Lukáš Zelený.

GDPR také vychází z toho, že se každá osoba svobodně rozhoduje o tom, co s jeho osobními údaji bude. Lidé proto mají právo na přístup k osobním údajům. Správce internetové stránky má tak povinnost jim na základě žádosti sdělit, zda jejich údaje zpracovává.

Také na sociální sítě nahráváme denně velké množství fotografií, své zážitky či informace o své práci. "Osobní údaje jsou v podstatě platidlem, které směňujeme za možnost využívat službu. Sociální sítě a další internetové společnosti – především Facebook a Google – totiž někde své příjmy získat musejí, pokud poskytují své služby zdarma," říká Lukáš Zelený. Podle něj je tak zdrojem jejich příjmů využívání osobních údajů pro účely cílené a další reklamy.

"Pokud máte podezření, že správce vaše údaje zpracovává v rozporu s domluveným účelem, dostatečně je nezabezpečil nebo ignoruje vaše požadavky, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ),“ vzkazuje Lukáš Zelený.

O postupu v řešení stížnosti či přímo o jeho výsledku má úřad povinnost vás vyrozumět do tří měsíců. Pokud tak neučiní, můžete se obrátit na soud. U soudu se rovněž můžete domáhat náhrady újmy, kterou vám správce porušením svých povinností způsobil.

