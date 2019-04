Záhadné želé spadlé z nebe: Experti vysvětlují, co to může být

Není to ani sníh, ani kroupy - tak popisuje zajímavý úkaz pan Petr, který na své zahradě po dešti objevil želatinové hrudky. Rosolovitá hmota ale představuje záhadu i pro odborníky. O co se podle nich může jednat?

Není to ojedinělý jev, odborníkům však stále vrtá hlavou. V minulosti způsobily gelové hrudky poprask i ve Velké Británii nebo Spojených státech, kde se začaly objevovat ve velkém množství.

S podobným úkazem se podělil i pan Petr, který želatinové kousky objevil na své zahradě po dešti. "Při dnešním dešti se nám po zahradě na trávníku objevila taková zvláštní rosolovitá měkká hmota. Všude je rozesetý takový jako aspik. Není to ani sníh, ani kroupy. Prostě jako když si jdete koupit do obchodu třeba šunkový závitek v aspiku a ten aspik pak rozházíte po zahradě," popisuje zvláštní jev pan Petr.

Gelové hrudky ho natolik překvapily, že je natočil. Jejich původ ale odborníkům není jasný. Poradkyně v oblasti počasí Dagmar Honsová se přiklání k verzi, že se jedná o specifický druh krup, které vznikají při teplotách nad bodem mrazu.

Pokud se v kroupě hromadí voda rychle, nestíhá okamžitě zmrznout. Jedná se o tzv. mokrý růst, při kterém zůstává voda uvnitr kroupy kapalná a může se tak vytvořit houbovitý led.

Kolem želatinového deště se během desítek let vyrojila spousta teorií. Mohlo by to být tzv. hvězdné želé, jehož původ je spojen s meteority (k tomu se ale moc odborníků v současnosti nepřiklání), nebo by gelové hrudky mohly mít biologický původ. Někteří zoologové si myslí, že by to mohl být druh houby, jiní krupky označují za vajíčka žab, která vyvrhli dravci.