Zahraničí se otevírá turistům, podmínkou je očkování proti covidu

Cesta do Francie bez testů na koronavirus. To ode dneška turistům z Evropy umožňují francouzské úřady. Vše s jedinou podmínkou, a to že cestující musí mít u sebe potvrzení o očkování. Rozvolnění protiepidemických pravidel má pomoci oživit skomírající cestovní ruch v zemi.



"Datum 9. června pro nás znamená skutečné znovuotevření a je pro nás opravdu důležité, protože uklidní lidi a ti si pak budou mnohem jistější se svými rezervacemi na léto," uvedla Corinne Menegaux pracující v cestovním ruchu.

Do země můžou i očkovaní z jiných zemí a kontinentů, a to včetně Jižní Ameriky, Asie nebo Afriky. Ti ale budou muset mít nadále ještě negativní test na koronavirus.



Snaha zvýšit příjmy z turismu vedla k zmírnění preventivních opatření také ve Španělsku. To otevřelo své hranice bez výjimky a bez jakýchkoliv dalších podmínek cestujícím z celého světa, pokud prodělali očkování. Těm, kdo zatím vakcínu nedostali, pak k cestě do země vedle PCR testu postačí také levnější antigenní test.



"Sledujeme, že se postupně zvyšuje počet rezervací v hotelech. Právě teď je ve městě otevřeno 49 z celkových 80 hotelů. O víkendech jsou prakticky plně obsazené. Těšíme se hlavně na britský trh. Doufáme, že se sem britští turisté vrátí," řekla zaměstnankyně kanceláře pro turismus v Malaze Maria Rosa Jimenez.



Podobná pravidla nově zavedlo také Portugalsko. Kvůli epidemii koronaviru tam počet turistů v porovnání s rokem 2019 klesl o 76 procent a země tak v oblasti cestovního ruchu čelí nejhorším výsledkům od poloviny osmdesátých let.

