Zájem o letenky do Asie se prudce propadl. Lidé se bojí koronaviru

Prodej letenek do asijských zemí, které hlásí případy nákazy koronavirem, se v Česku prudce propadl. Zájem je nižší o desítky procent. Některé cestovní kanceláře dokonce zájezdy do Číny ruší až do léta. Většina ale ještě vyčkává a věří, že šíření nákazy se podaří brzy zastavit a vláda znovu povolí letecké spojení.

Rušení zájezdů a strmý pokles zájmu o letenky do Asie - i takové jsou následky šířícího se koronaviru. "V uplynulých dnech na začátku února se v meziročním srovnání blížil ten propad až padesáti procentům," uvedl zástupce Student agency.

"My jako specialista na Čínu jsme hned 27. ledna zrušili všechny zájezdy do Číny a to s platností do konce června," reagovala společnost China tours.

Zájem o letenky ale v posledních dnech klesá i u dalších asijských zemí. "Například u Thajska na celém českém trhu na začátku února klesl zájem o letenky o celých třicet procent, pokles je vidět i u dalších zemí," uvedl zástupce SA.

Podle prodejců kupuje většina lidí letenky s tříměsíčním předstihem. Ti, kteří mají naplánovaný termín odletu do konce března, prý upřednostňují většinou storno zájezdu. "Většina lidí si buď zájezd posune, nebo druhá polovina mění za jinou destinaci, ale zůstává v jihovýchodní Asii," řekl Michal Veber.

O trochu méně dramatický vývoj hlásí cestovní kanceláře, které u dalších asijských zemí výrazný propad zájmu neevidují. "U zájezdů mimo čínskou lidovu republiku ten zájem neopadl a klienti stále kupují zájezdy do Thajska, Laosu, Barmy, Malajsie," popsal zástupce společnosti Alvarez.

"Došlo k zrušením řádově u jednotek, které ale statisticky odpovídají tomu, jak lidé ruší zájezd, když náhle onemocní," doplnil zástupce China Tours.

Pokles prodejů je zřetelný také v opačném směru, tedy pro lety z Číny do Evropy. Ty oproti normálu klesly asi o pětinu.