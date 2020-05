Zájezdy zakoupené na poslední chvíli budou levnější, tvrdí kanceláře

Ředitelé cestovních kanceláří potvrdili, že by klienti, kteří budou chtít na poslední chvíli vyrazit na dovolenou, mohli být příjemně překvapení. Hoteliéři zahraničních destinací budou chtít nalákat turisty, a proto s největší pravděpodobností sníží ceny za ubytování a stravu. Tím by mohlo dojít i poklesu cen celých zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi. V létě by tak zájezdy zakoupené na poslední chvíli měly stát podobně či dokonce méně, než zájezdy zakoupené v zimě či ještě dříve.