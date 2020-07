Zákaz volit v karanténě rozlítil Čechy. Právník popsal, jak se bránit

Podzimní volby do krajských zastupitelstev a do Senátu budí vášně už od začátku týdne. Nejenom opozice volá po rychlé změně zákonů, která by umožnila lidem v karanténě volit korespondenčně. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) se to ale za dva měsíce nedá stihnout.

Mnozí lidé nad zákonem, který omezuje právo volit, kroutili hlavou a považují ho přinejmenším za kontroverzní. "Je zcela nepřijatelné, aby bylo omezeno volební právo," napsal na sociální síť Jan. Podle právníka Pavla Kolesára ale v takové úpravě existuje téměř 30 let.

"Ústavní právo s tím skutečně počítá. Volební zákony jsou postaveny tak, že otázka karantény je jednou z překážek výkonu volebního práva. Nikdy nebyly shledány jako protiústavní, ale je samozřejmě možné, aby je Ústavní soud přezkoumal," řekl TN.cz právník Pavel Kolesár.

Takovou situaci nevylučuje ani předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. "Pokud k tomu dojde a bude to u nás napadeno, tak to budeme rozhodovat. Dopředu tak k tomu nemohu zaujímat žádné stanovisko," uvedl Rychetský.

Hamáček se dokonce na twitteru pustil do vyostřené diskuse s dalšími uživateli. "Sociální demokracie počítá s omezením voleb pro lidi v karanténě, jsou v klidu, řešení nenabízí," kritizoval Radek.

Kolegov z opozice objevili Ameriku. Chtl bych je upozornit, e volebn zkon z roku 1995 (247/1995 Sb.) hovo jasn. Paragraf 2: Pekkami ve vkonu volebnho prva jsou

a) zkonem stanoven omezen osobn svobody z dvodu ochrany zdrav lidu. To sam v zkon 130/2000 Sb. — Jan Hamek (@jhamacek) July 20, 2020

Aktuální data hygienických stanic ukazují, že nařízenou karanténu má přibližně 3500 lidí.

"Kdyby byla celoplošná karanténa a 90 procent lidí by se k volbám vůbec nedostavilo, to už by za protiústavní shledáno nepochybně bylo. Záleží na tom, nakolik by počet lidí v karanténě mohl ovlivnit výsledek voleb," domnívá se Kolesár.

Anketa Umíte si představit, že kvůli karanténě přijdete o možnost volit? Ano, rozumím tomu, že zákon to tak stanovuje 60 12 hlasů Ne, postoj vlády k tomuto problému vůbec nechápu 35 7 hlasů Netuším, ještě nikdo neví, jaká bude v říjnu situace 5 1 hlas Hlasovalo 20 lidí.

Ten zároveň jako jedno z řešení problému vidí prodloužení trvání voleb ze současných dvou dnů. "Je ale samozřejmě otázkou, jaká bude situace na podzim," zdůraznil. O tom, jak a zda vůbec budou mít možnost voliči v karanténě odevzdat svůj hlas, nemají zatím jasno ani politici.

Pokud by se chtěli občané, kterým karanténa zabránila odvolit, bránit, sami žádnou možnost podle Kolesára nemají. Rozporovat výsledky voleb u Ústavního soudu mohou pouze političtí kandidáti. "Česko je reprezentativní demokracií. Kdyby šest milionů voličů podalo šest milionů návrhů na zneplatnění voleb, tak bychom to asi nestihli přezkoumat ani do konce funkčního období," uzavřel Kolesár.

Podívejte se na reportáž TV Nova o omezení volebního práva kvůli karanténě: